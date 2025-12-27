Miesięcznik
Stalowa Wola 27 grudnia 2025

Po Waranie wjeżdża Heron

Czechoslovak Group (CSG) poinformowała o podpisaniu z Hutą Stalowa Wola umowy na dostawę komponentów do produkcji nowego pojazdu taktycznego Heron 6x6. Prawdopodobnie będzie on produkowany w oddziale HSW w Sanoku. To po Waranie 4x4 druga konstrukcja oparta na współpracy HSW i czeskiej Tatra Defence Vehicle (TDV).

Jerzy Mielniczuk

Protoplastą Herona jest czeski Tadeas 6x6, który przemieszcza się na polu walki bazując na podwoziu Tatry 815. Heron będzie jednak nowocześniejszy i spolonizowany. Jego nadwozie powstało w biurach konstrukcyjnych HSW. To będzie uniwersalna platforma kołowa, na której będą produkowane różnorodne pojazdy taktyczne, od wozów dowodzenia, przez klasyczne transportery opancerzone, na wozach ewakuacji medycznej kończąc. Prototyp tego ostatniego był prezentowany rok temu na targach zbrojeniowych w Kielcach. Wtedy już miał za sobą próby bojowe.

Heron jest planowany w pierwszym rzucie jako wóz dowódczo-sztabowy w dywizjonach produkowanej w HSW wyrzutni Homar-K. Jako taki był testowany na ćwiczeniach Field Experimentation Exercise, które wiosną odbywały się na poligonach w Nowej Dębie i Lipie. Ma 2-osobową załogę, a w wersji transportera opancerzonego przewozi 11. żołnierzy, zapewniając im maksymalną na dzisiejsze czasy ochronę. Współpraca HSW z CSG rozpoczęła się pięć lat temu, kiedy to nasza armia zgłosiła zapotrzebowanie na wielozadaniowy pojazd 4x4. Wtedy został zgłoszony Waran, który już służy w Wojsku Polskim.

Jerzy Mielniczuk

