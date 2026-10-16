Po tanią książkę do Filii nr 2

Kiermasz to idealna okazja dla wszystkich poszukiwaczy literackich skarbów. Na bibliotecznych stołach pojawią się dziesiątki różnorodnych tytułów w niesamowicie okazyjnych cenach. Niezależnie od tego, czy uwielbiasz trzymające w napięciu kryminały, wzruszające powieści obyczajowe, pozycje historyczne, czy szukasz kolorowych bajek i bogato ilustrowanych książeczek dla najmłodszych – na kiermaszu każdy znajdzie coś dla siebie.

Wydarzenie to nie tylko okazja do zakupu tanich lektur, ale także wsparcie dla idei less waste - dajemy powieściom drugą szansę i nowe domy. Doskonały sposób na skompletowanie domowej biblioteczki lub znalezienie prezentu dla bliskich bez wydawania fortuny.

Warto pojawić się na miejscu kilka razy, ponieważ codziennie uzupełniamy książki o nowe pozycje. Kiermasz będzie czynny w godzinach otwarcia Filii nr 2. Szczegółowy harmonogram na plakacie poniżej.