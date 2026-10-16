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Stalowa Wola 16 października 2026

Po tanią książkę do Filii nr 2

Jeżeli szukasz wciągającej lektury na jesienne wieczory, a nie chcesz nadwyrężać portfela, mamy dla Ciebie doskonałą wiadomość. Od poniedziałku, 19 października, w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. M. Siedlanowskiego 3 rusza Kiermasz Taniej Książki. Wydarzenie potrwa do soboty, 24 października.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Kiermasz to idealna okazja dla wszystkich poszukiwaczy literackich skarbów. Na bibliotecznych stołach pojawią się dziesiątki różnorodnych tytułów w niesamowicie okazyjnych cenach. Niezależnie od tego, czy uwielbiasz trzymające w napięciu kryminały, wzruszające powieści obyczajowe, pozycje historyczne, czy szukasz kolorowych bajek i bogato ilustrowanych książeczek dla najmłodszych – na kiermaszu każdy znajdzie coś dla siebie.

Wydarzenie to nie tylko okazja do zakupu tanich lektur, ale także wsparcie dla idei less waste - dajemy powieściom drugą szansę i nowe domy. Doskonały sposób na skompletowanie domowej biblioteczki lub znalezienie prezentu dla bliskich bez wydawania fortuny.

Warto pojawić się na miejscu kilka razy, ponieważ codziennie uzupełniamy książki o nowe pozycje. Kiermasz będzie czynny w godzinach otwarcia Filii nr 2. Szczegółowy harmonogram na plakacie poniżej.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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