Po świętach ruszy budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych

Jak informował podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny, kluczowym elementem jest budowa systemu kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych w rejonie ulicy Niezłomnych. Wartość tego zadania wynosi blisko 4 mln zł. Prace mają rozpocząć się po świętach wielkanocnych i potrwać około sześciu miesięcy, co oznacza ich zakończenie jeszcze w tym roku.

Inwestycja ma istotne znaczenie dla tej części miasta. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nowy system będzie kluczowy dla rozwiązania problemu zalewania obszaru od rejonu Sezamu w kierunku ulicy Niezłomnych.

To jednak tylko część większego projektu. Zakończono już budowę zbiornika retencyjnego Kacze Doły. Obiekt jest gotowy, a obecnie trwa procedura dopuszczenia go do użytkowania. Jak zaznaczono, jest to zbiornik techniczny, dlatego został ogrodzony i objęty monitoringiem, aby zapobiec jego zanieczyszczaniu.

W planach jest także budowa kolejnego zbiornika po drugiej stronie ulicy, który uzupełni cały system. Ma on stanowić element tzw. układu kaskadowego, budowanego w tej części miasta od kilku lat.

Jak podkreślono podczas sesji, realizacja wszystkich tych inwestycji ma docelowo uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i ograniczyć skutki nawalnych deszczy, które w przeszłości powodowały poważne utrudnienia dla mieszkańców.

