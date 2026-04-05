Po świętach ruszy budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Niezłomnych

Stalowa Wola kontynuuje realizację szerokiego programu związanego z odwodnieniem miasta i zagospodarowaniem wód opadowych. To jeden z ważniejszych projektów infrastrukturalnych, który ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców podczas intensywnych opadów.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak informował podczas sesji Rady Miejskiej prezydent Lucjusz Nadbereżny, kluczowym elementem jest budowa systemu kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych w rejonie ulicy Niezłomnych. Wartość tego zadania wynosi blisko 4 mln zł. Prace mają rozpocząć się po świętach wielkanocnych i potrwać około sześciu miesięcy, co oznacza ich zakończenie jeszcze w tym roku.

Inwestycja ma istotne znaczenie dla tej części miasta. Z przeprowadzonych analiz wynika, że nowy system będzie kluczowy dla rozwiązania problemu zalewania obszaru od rejonu Sezamu w kierunku ulicy Niezłomnych.

To jednak tylko część większego projektu. Zakończono już budowę zbiornika retencyjnego Kacze Doły. Obiekt jest gotowy, a obecnie trwa procedura dopuszczenia go do użytkowania. Jak zaznaczono, jest to zbiornik techniczny, dlatego został ogrodzony i objęty monitoringiem, aby zapobiec jego zanieczyszczaniu.

W planach jest także budowa kolejnego zbiornika po drugiej stronie ulicy, który uzupełni cały system. Ma on stanowić element tzw. układu kaskadowego, budowanego w tej części miasta od kilku lat.

Jak podkreślono podczas sesji, realizacja wszystkich tych inwestycji ma docelowo uporządkować gospodarkę wodami opadowymi i ograniczyć skutki nawalnych deszczy, które w przeszłości powodowały poważne utrudnienia dla mieszkańców.

Więcej o system retencyjnym między innymi w artykule: Powstanie zbiornik retencyjny przy Przemysłowej Bocznej

