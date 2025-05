Po starciu Nawrockiego z Trzaskowskim

Pojawiają się też opinie, że to była zdecydowanie najlepsza debata w tej kampanii. Że obaj kandydaci byli w formie, nie odstawiali nogi i wymierzali celne ciosy. Że sztabowcy Rafała Trzaskowskiego mogą być zadowoleni, bo wypadł zdecydowanie lepiej niż w trakcie wszystkich poprzednich debat.

Z kolei Karol Nawrocki utrzymał formę z poprzednich debat, konsekwentnie forsował swoją narrację i sprawiał wrażenie polityka, na którym kampanijne trudny nie robią żadnego wrażenia.

Przypomnijmy: debatę współorganizowały TVP, TVN i Polsat. Kandydaci zadawali sobie po trzy pytania w sześciu blokach tematycznych dotyczących zdrowia, polityki międzynarodowej, gospodarki, polityki społecznej, bezpieczeństwa i światopoglądu.

A oto pięć wybranych momentów z tej debaty, na które – według portalu Money.pl – warto zwrócić uwagę.

„W 2015 roku nie było wojny”

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, podczas piątkowej debaty w TVP zaliczył „historyczną” wpadkę.

- Chyba jeszcze wojny w 2015 roku na Ukrainie nie było, panie wiceprzewodniczący. (...) Moje pytanie dotyczyło publikacji w gazecie „Le Monde” i tego, co powiedziała Ursula von der Leyen - stwierdził Karol Nawrocki.

Rafał Trzaskowski natychmiast zareagował.

- Wojna zaczęła się w 2014 roku. Na Krymie. To była już wojna. Nawet tego pan nie wie. To pokazuje pana brak wiedzy w sprawach międzynarodowych - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Zielony Ład nie obowiązuje?

Wpadkę zaliczył także Rafał Trzaskowski, gdy doszło do ostrej wymiany zdań na temat Zielonego Ładu. Nawrocki zarzucił swojemu rywalowi, że popiera politykę klimatyczną Unii Europejskiej, która - jego zdaniem - obciąża polskie gospodarstwa domowe.

- Średnia polska rodzina będzie płacić więcej – 2,5 tys. zł za ogrzewanie. Czemu pan okłamuje Polaków, że nie ma Zielonego Ładu? - pytał Nawrocki.

Trzaskowski odpowiedział, że to rząd PiS, z Mateuszem Morawieckim na czele, zaakceptował Zielony Ład. Przypomniał, że obecna polityka UE – także dzięki polskiej prezydencji –przesunęła akcenty z ekologii na konkurencyjność przemysłu z powodu wojny. Dodał później, że Zielonego Ładu w poprzedniej formie już nie ma.

Do tych słów na portalu X odniósł się Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki i publicysta. Jego zdaniem, Trzaskowski mija się z prawdą. – Przepisy, np. Fit for 55, a więc części Zielonego Ładu, nie zostały uchylone. One dalej tam są – ocenił Wiech.

Podatki na tapecie

Karol Nawrocki dwa razy zapytał Rafała Trzaskowskiego o to, które podatki podniesie, gdy zostanie prezydentem.

- Ale przecież chyba pan żartuje, panie Karolu. Naprawdę wchodzi pan w podatki, jak się wczoraj pan na tym poślizgnął w rozmowie z Mentzenem? (chodziło o spotkanie na kanale YouTube z liderem Konfederacji – red.). Przecież Mentzen panu przypomniał, ja też mogę przypomnieć, że PiS wprowadził 22 nowe podatki, nawet podatek od deszczu. To są pana koledzy i ludzie, którzy dzisiaj chcą wrócić do władzy - odparł kandydat Koalicji Obywatelskiej.

- Natomiast jeżeli chodzi o kwestie dotyczące podatków, ja jasno mówiłem, że jestem przeciwko nowym podatkom. To PiS wprowadzał podatki. A pan w odniesieniu do podatku katastralnego, nawet wczoraj udowodnił, że nie wiedział, że to jest podatek. Bo pan tak namieszał. Najpierw pan był za podatkiem katastralnym powyżej trzech mieszkań, a jak się pan doliczył, że pan w końcu ma te trzy mieszkania, no to pan zmienił w tym momencie zdanie - podkreślił Trzaskowski.

Co Karol Nawrocki załatwił w USA?

Debata odbyła się kilka godzin po tym, jak Donald Trump „zarekomendował” nałożenie 50-proc. ceł na import z Unii Europejskiej, czyli również z Polski.

- Jak była pierwsza zapowiedź ceł, to się pan z tego cieszył. Czy rozmawiał pan o tym w Białym Domu, skoro mówi pan, że tak owocna była ta dyskusja? Czy to jest właśnie efekt pana rozmów? To jest rzecz podstawowa: potrzebujemy umowy handlowej, a nie ceł, które pan Nawrocki pochwalał - powiedział Rafał Trzaskowski.

– Akurat o cłach nie rozmawialiśmy, ja nie wiem, gdzie się „cieszyłem z tego”. Natomiast, jeśli chodzi o cła między USA i UE, nie są one dobre ani dla USA, ani dla Unii Europejskiej, ani dla naszej ukochanej Polski. Jesteśmy w nieco innej sytuacji niż inne kraje UE, bo mamy deficyt w relacjach handlowych z USA – odpowiedział Karol Nawrocki. - Powiem panu, co załatwiłem w Białym Domu. Udało się ulokować Polskę w pierwszym koszyku mikrochipów i dzięki temu będziemy mieli dostęp do najnowszych technologii. Tę rzecz udało się załatwić kandydatowi na urząd prezydenta, a nie rządowi Donalda Tuska -odpowiedział Nawrocki.

Stwierdził też, że zna „receptę” na poprawę relacji z USA.

- Kupujemy od Amerykanów broń i gaz. Gdybyśmy mieli premiera, który nie obraża prezydenta USA i premiera i rząd, który rozumie, że przy prezydencji Polski w Radzie UE, trzeba być liderem UE w relacjach transatlantyckich, gdyby nie pozostał pan teoretykiem, tylko praktykiem, to mielibyśmy forum do dyskusji ze Stanami Zjednoczonymi i być może tego ruchu Donalda Trumpa by nie było. Ale jesteście tak „amerykańscy”, że nie potraficie budować tych relacji - powiedział Nawrocki.

- Pan nie wie, co mówi. Te mikroprocesory zostały załatwione zanim pan pojechał w ogóle do USA. Najważniejsze jest, żeby w UE rozmawiać a propos ceł i tłumaczyć naszym partnerom (z USA - red.), że potrzebujemy umowy handlowej, a nie wyższych ceł – ripostował Rafał Trzaskowski.

O „krótkiej smyczy” i „tłustych kotach”

Karol Nawrocki uderzył w Rafała Trzaskowskiego, przekonując, że deweloperzy, bankierzy i milionerzy „mają go na krótkiej smyczy”, finansując jego kampanię wyborczą.

- Wspierają pana w tej kampanii wyborczej miliarderzy, milionerzy, wpłacają osoby z listy stu najbogatszych Polaków -to jest oczywiście zgodne z prawem - bankierzy, deweloperzy. Daje pan dużo budować deweloperom, mało pan buduje mieszkań komunalnych, a deweloperzy się panu odwdzięczają, wpłacając na kampanię wyborczą. Jeśli pana ci wszyscy milionerzy finansują, to czego oczekują? - zapytał Karol Nawrocki.

- Jeżeli będzie pan opowiadał o tym, kto wpłaca na kampanię, to niech pan zerknie, kto wpłaca na pana kampanię wyborczą. Bo to jest Morawiecki, bo to jest Obajtek, to są ci ludzie, którzy obrośli majątkiem nie dzięki ciężkiej pracy. Nie wykluczam, że również ktoś majętny mógł wpłacić na moją kampanię wyborczą. Tylko w pana przypadku to są te tłuste pisowskie koty, które się utuczyły na Polsce i dzisiaj wpłacają na konto pana Nawrockiego. To jest ta różnica. Tu nie pochodzą pieniądze z ciężkiej pracy, tylko z tego, że żerowali na polskim państwie. Dlatego, na pana miejscu, ja bym się tego tematu nie dotykał - odpowiedział Rafał Trzaskowski.

Ustawki, czyli o „silnym prezydencie”

Tyle analizy portalu Money.pl. Podczas debaty pojawił się również temat „ustawek”, czyli masowych bójek pseudokibiców, w których brał udział Nawrocki.

– Ja myślę, że więcej o ustawkach mógłby powiedzieć pana szef, Donald Tusk, który chwalił się swoim udziałem w ustawkach (...). Mam nadzieję, że porozmawialiście sobie o tym, jak to wygląda - odpowiedział Nawrocki, odnosząc się do słów byłego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Michała Listkiewicza, który stwierdził, że w młodości obecny premier na derbach Trójmiasta gonił kibiców drużyny przeciwnej – odpowiedział Karol Nawrocki.

Nawiązując do słów Nawrockiego, zgodnie z którymi potrzeba „silnego i mocnego prezydenta” gotowego „bić się o polskie sprawy”, Trzaskowski zaznaczył, że w prezydenturze „nie chodzi o gościa, który potrafi kogoś postraszyć, biegać po lesie z kibolami i się naparzać”, a to taką siłę – według niego – reprezentuje Nawrocki.

– Tu chodzi o kogoś, kto jest naprawdę skuteczny - przekonywał kandydat KO.

Przekłamania kandydatów

Dziennik „Gazeta Prawna” napisał w podsumowaniu debaty, że obaj kandydaci „prezentowali nieścisłe lub mylące informacje dotyczące migracji, pandemii COVID-19, Zielonego Ładu oraz inwestycji w ochronę zdrowia”.

Przypomnijmy, iż obaj zarzucali sobie manipulacje i przekłamania.