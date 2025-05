O końcowym wyniku zadecydowała końcówka pierwszej i początek drugiej połowy. Tuż przed przerwą gospodarze objęli prowadzenie, po uderzeniu Rutkowskiego, a dwie minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Górniak po raz drugi pokonał bramkarza z Żabna.

W Skowierzynie gościł LZS Wola Rzeczycka. Gospodarze już w 4. minucie objęli prowadzenie i było to jedyny gol strzelony w pierwszej połowie. W drugiej rakietę odpalił jednak Kamil Stańkowski, zdobył cztery bramki i komplet punktów pojechał do Woli Rzeczyckiej.

W Knapach Kolejarz przegrywał z Juniorem Zakrzów 1:3, ale druga połowa, a w zasadzie ostatni kwadrans należał do niego. W 85. minucie do wyrównania doprowadził Bogdan, a przed gwizdkiem kończącym mecz, zwycięska bramkę dla Kolejorza zdobył Mazur.

Wyniki 23. kolejki:

SAN WRZAWY - LZS ŻABNO 3:0 (1:0)

Rutkowski (45), Górniak (47), Skrzypek (69)

KOLEJARZ KNAPY - JUNIOR ZAKRZÓW 4:3 (1:3)

Dul (19), Janusz (75), Bogdan (85), Mazur (90) - Brożyna (14), Kanios (33), Guściora (45)

STRZELEC DĄBROWICA - LZS JADACHY 2:2 (0:1)

Myszka (47), Kłek (90) - Nowak (26), Marek (60)

ŁĘG STANY - KP ZARZECZE 3:2 (0:1)

Serafin (51), Cichoń (60), P.Kobylarz (63) - Wala (36), D.Kobylarz (52)

PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - CZARNI LIPA 1:4 (0:2)

Dragan (84) - Tata (17), Karol Chamera (32), Konrad Chamera (71 - karny, 75)

BUKOWA JASTKOWICE - WISAN SKOPANIE 2:6 (2:2)

Pławiak (23), Kaczmarczyk (44) - Hynowski (37, 75), Madej (41), Furdyna (54, 78 - karny), Jarosz (83)

UNIA SKOWIERZYN - LZS WOLA RZECZYCKA 1:4 (1:0)

Andrasik (4) - Stańkowski (53, 59, 64, 84)

Najlepsi strzelcy: 21 - D.Kobylarz (KP Zarzecze), 20 - Stańkowski (LZS Wola Rzeczycka), 17 - Kaczmarczyk (Bukowa), 15 - Serafin (Łęg), 14 - Broda (San).

Tabela za www.regiowyniki.pl