Po pożarze Przedszkola nr 15. Dzieci przeniesiono do dwóch placówek

Taka organizacja ma obowiązywać do piątku. Jak poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 1 został wyłączony z użytkowania do 9 października włącznie.

W tym czasie mają zostać przeprowadzone przeglądy techniczne, ekspertyzy i odbiory. Dopiero po nich zapadnie decyzja o ponownym otwarciu przedszkola.

Przypominamy, że do pożaru doszło w poniedziałek, 5 października. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Personel ewakuował dzieci, a po przyjeździe na miejsce strażacy przystąpili do gaszenia pożaru. Nikt nie został poszkodowany.

Ogień nie przedostał się na wyższe kondygnacje. Zniszczenia po pożarze są w piwnicy. Nadal nie wiadomo natomiast, co było przyczyną pojawienia się ognia. Okoliczności pożaru są wyjaśniane.

Władze miasta zapewniają, że dzieci wrócą do Przedszkola nr 15 dopiero po potwierdzeniu, że korzystanie z budynku jest bezpieczne.