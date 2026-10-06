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Stalowa Wola 6 października 2026

Po pożarze Przedszkola nr 15. Dzieci przeniesiono do dwóch placówek

Po poniedziałkowym pożarze, Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli jest czasowo zamknięte. Pięć grup, które na co dzień uczęszczają do placówki, zostało przeniesionych do dwóch innych przedszkoli. Trzy grupy trafiły do Przedszkola nr 10, a dwie do Przedszkola nr 7.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Taka organizacja ma obowiązywać do piątku. Jak poinformował prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, budynek przy ul. Obrońców Westerplatte 1 został wyłączony z użytkowania do 9 października włącznie.

W tym czasie mają zostać przeprowadzone przeglądy techniczne, ekspertyzy i odbiory. Dopiero po nich zapadnie decyzja o ponownym otwarciu przedszkola.

Przypominamy, że do pożaru doszło w poniedziałek, 5 października. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Personel ewakuował dzieci, a po przyjeździe na miejsce strażacy przystąpili do gaszenia pożaru. Nikt nie został poszkodowany.

Ogień nie przedostał się na wyższe kondygnacje. Zniszczenia po pożarze są w piwnicy. Nadal nie wiadomo natomiast, co było przyczyną pojawienia się ognia. Okoliczności pożaru są wyjaśniane.

Władze miasta zapewniają, że dzieci wrócą do Przedszkola nr 15 dopiero po potwierdzeniu, że korzystanie z budynku jest bezpieczne.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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