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Kapitan Sokoła, Jacek Stępień i bramkarz niżańskiej drużyny, Łukasz Konefał
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Ulanów Jeżowe Pysznica Bojanów Jarocin Harasiuki 16 października 2026

Po porażce w Przemyślu Sokół powalczy o punkty z Radomyślanką

W 12. kolejce podkarpackiej IV ligi Sokół Nisko zmierzy się przed własną publicznością z Radomyślanką Radomyśl Wielki. Gospodarze będą chcieli zrehabilitować się za porażkę w Przemyślu, ale beniaminek udowodnił już, że potrafi skutecznie walczyć także na wyjazdach. Początek spotkania w sobotę, 17 października, o godz. 15.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Po niepowodzeniu w poprzedniej kolejce piłkarze Sokoła Nisko staną przed szansą na zdobycie kompletu punktów. Zadanie nie powinno być jednak lekceważone. Do Niska przyjedzie Radomyślanka Radomyśl Wielki, która mimo statusu beniaminka potrafiła już sprawić niespodzianki na boiskach rywali.
Zespół z Radomyśla Wielkiego w tej rundzie ma dodatkowe utrudnienie. Z powodu modernizacji własnego stadionu wszystkie jesienne spotkania rozgrywa na wyjazdach. Nie przeszkodziło mu to jednak w odniesieniu kilku cennych zwycięstw. Radomyślanka pokonała Wisłok Wiśniowa 3:1, a następnie wygrała w Leżajsku z Pogonią 3:0. Wyniki te pokazują, że najbliższego rywala Sokoła nie można oceniać wyłącznie przez pryzmat jego miejsca w ligowej stawce.

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W ostatniej kolejce beniaminek zaliczył jednak bolesne potknięcie. W Ropczycach przegrał z Błękitnymi aż 1:8. Wysoki wynik trzeba jednak rozpatrywać również w kontekście znakomitej skuteczności gospodarzy w tym sezonie. Błękitni, którzy zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, zdobyli już 33 bramki w 11 meczach, co daje średnią trzech goli na spotkanie.
Sokół również przystąpi do najbliższego meczu po porażce. W poprzedniej serii spotkań nasza drużyna uległa na wyjeździe Polonii Przemyśl 1:2. Jedynego gola dla naszego zespołu zdobył Jakub Mażysz.

12. kolejka:
16 października: Sokół Sieniawa - Polonia Przemyśl, Stal Łańcut - KS Wiązownica
17 października: Sokół Nisko - Radomyślanka (g. 15), Stal II Rzeszów - Strug Tyczyn, Igloopol Dębica - Ekoball Sanok, Górnik Strachocina - Legion Pilzno, Błękitni Ropczyce - Wisłok Wiśniowa
18 października: Pogoń-Sokół II Lubaczów - Pogoń Leżajsk, Izolator Boguchwała - Czarni 1910 Jasło

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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