Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
W sobotę dużo będzie zależeć od dyspozycji... „dziesiątek”. Z lewej Wojciech Pisarczyk, z prawej Mateusz Łabuda
0.0 / 5
Stalowa Wola 8 stycznia 2026

Po pierwsze zwycięstwo w Nowym Roku. Rywalem AZS UJK Kielce

W sobotę, 10 stycznia, koszykarze Stali Stalowa Wola rozegrają pierwszy w tym roku ligowy mecz o punkty przed własną publicznością. Rywalem „zielono-czarnych” będzie czwarty zespół ligowej tabeli – AZS UJK Kielce. Początek spotkania o godzinie 17.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W inauguracyjnej kolejce nowego roku drużyna z Kielc bez większych problemów uporała się z zespołem AZS AWF Miners Katowice, zwyciężając 31 punktami. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Jakub Lewandowski, który zdobył 21 punktów, natomiast Wojciech Pisarczyk i Oskar Lesisz dołożyli po 17 „oczek”.

Lewandowski (33 lata) i Pisarczyk (37 lat) to liderzy zespołu prowadzonego przez trenera Rafała Gila. Pierwszy z nich notuje średnio 15,5 punktów na mecz, drugi – 13,9. Pisarczyk imponuje również w walce pod koszami, gdzie jego średnia zbiórek w tym sezonie wynosi 9,8 na mecz.

Kielczanie bardzo dobrze spisują się w meczach wyjazdowych. W obecnym sezonie rozegrali na parkietach rywali sześć spotkań, z których tylko jedno zakończyli porażką – w Tarnowskich Górach z Polarisem (74:83). Pozostałe mecze wygrali, pokonując kolejno: AZS AWF Miners Katowice 84:69, Wisłę 88:84, AZS Jarosław 91:77, Pempę Vitę Resovię 74:63 oraz Zagłębie 85:74.

W rundzie jesiennej, w spotkaniu rozegranym w Kielcach, Stal postawiła „akademikom” trudne warunki i po emocjonującej końcówce uległa nieznacznie 74:77. W ubiegłym sezonie AZS UJK Kielce dwukrotnie okazał się lepszy od zespołu ze Stalowej Woli – wygrywając u siebie 73:63 oraz na wyjeździe 73:60.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem
Stalowa Wola
Jutro pierwszy sparing Stali. W Lublinie z Motorem
W sobotę „pod balonem” turniej seniorskich drużyn. Grać będą dla Oliwiera
Stalowa Wola
W sobotę „pod balonem” turniej seniorskich drużyn. Grać będą dla Oliwiera
Orkan wieje na Podkarpaciu ponad ćwierć wieku!
Stalowa Wola
Orkan wieje na Podkarpaciu ponad ćwierć wieku!
Derby juniorów U-17 dla Kuźni Koszykówki. Pewne zwycięstwo ze Stalą w hali SLO
Stalowa Wola
Derby juniorów U-17 dla Kuźni Koszykówki. Pewne zwycięstwo ze Stalą w hali SLO
W najbliższy weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli Konesso Cup 2026
Stalowa Wola
W najbliższy weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli Konesso Cup 2026
Derby Stalowej Woli! Kuźnia Koszykówki kontra Stal
Stalowa Wola
Derby Stalowej Woli! Kuźnia Koszykówki kontra Stal
Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie
Stalowa Wola
Vega witała Nowy Rok w Rzeszowie
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
Stalowa Wola
Finał Mistrzostwa Twojego Świata na stadionie Łęgu. Stany w Kanale Zero
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu