Po pierwsze zwycięstwo w Nowym Roku. Rywalem AZS UJK Kielce

W inauguracyjnej kolejce nowego roku drużyna z Kielc bez większych problemów uporała się z zespołem AZS AWF Miners Katowice, zwyciężając 31 punktami. Najskuteczniejszym zawodnikiem meczu był Jakub Lewandowski, który zdobył 21 punktów, natomiast Wojciech Pisarczyk i Oskar Lesisz dołożyli po 17 „oczek”.

Lewandowski (33 lata) i Pisarczyk (37 lat) to liderzy zespołu prowadzonego przez trenera Rafała Gila. Pierwszy z nich notuje średnio 15,5 punktów na mecz, drugi – 13,9. Pisarczyk imponuje również w walce pod koszami, gdzie jego średnia zbiórek w tym sezonie wynosi 9,8 na mecz.

Kielczanie bardzo dobrze spisują się w meczach wyjazdowych. W obecnym sezonie rozegrali na parkietach rywali sześć spotkań, z których tylko jedno zakończyli porażką – w Tarnowskich Górach z Polarisem (74:83). Pozostałe mecze wygrali, pokonując kolejno: AZS AWF Miners Katowice 84:69, Wisłę 88:84, AZS Jarosław 91:77, Pempę Vitę Resovię 74:63 oraz Zagłębie 85:74.

W rundzie jesiennej, w spotkaniu rozegranym w Kielcach, Stal postawiła „akademikom” trudne warunki i po emocjonującej końcówce uległa nieznacznie 74:77. W ubiegłym sezonie AZS UJK Kielce dwukrotnie okazał się lepszy od zespołu ze Stalowej Woli – wygrywając u siebie 73:63 oraz na wyjeździe 73:60.