Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Nisko 11 sierpnia 2025

Po dwóch golach Mażysza, Sokół Nisko zremisował z Karpatami

Od remisu wywalczonego na gorącym terenie krośnieńskich Karpat rozpoczęli sezon piłkarze czwartoligowego Sokoła Nisko. W Gorzycach w spotkaniu beniaminków 4 ligi podkarpackiej ŁKS Łowisko rozbił miejscową Stal 4:0. Najwyższe zwycięstwo w 1. kolejce odniósł Cosmos Nowotaniec, który rozgromił w domu Błękitnych Ropczyce 7:0.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Krośnie początek meczu należał do Sokoła. W 3. minucie Olszowy wycelował piłką w słupek. Chwilę później bramkarz gospodarzy obronił strzał Bieniasza z kilkunastu metrów, a później sędzia nie uznał prawidłowo - zdaniem ekipy z Niska - zdobytej bramki przez Jakuba Lebiodę.
– Moim zdaniem sędziowanie było mocno gospodarskie. Nie wiem dlaczego sędzia nie uznał nam tej bramki i nie wiem, dlaczego nie odgwizdał ewidentnej ręki jednego z graczy Karpat w polu karnym. Więcej było takich kontrowersyjnych sytuacji - mówi trener Sokoła, Jarosław Pacholarz, który wrócił z Krosna z żółtą kartką, ale wrócił też z jednym punktem, a przypomnijmy, że w poprzednim sezonie jego „sokoły” nie były w stanie urwać drużynie z Krosna choby punktu w dwóch meczach.
Karpaty objęły prowadzenie w 39. minucie. Kamil Radulj. wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na nim, a w 62. minucie były pomocnik m.in.: Siarki, Resovii i Stali Stalowa Wola podwyższył wynik, dobijając piłkę wybitą przez Łukasza Konefała.
Sokół nie poddał się jednak, rzucił się do ataku i w końcówce spotkania został nagrodzony dwoma golami. Oba strzelił Jakub Mażysz. Z karnego podyktowanego za zagranie ręką jednego z graczy Krosna, a tuż przed gwizdkiem kończącym mecz, wykorzystał dośrodkowanie Eryka Ciemierkiewicza. Pasterczyk wyszedł z bramki, skrócił kąt, ale najlepszy strzelec Sokoła z ubiegłego sezonu, znalazł przestrzeń do tego, żeby umieścić piłkę w siatce.
Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie 16 sierpnia Stal Łańcut.

Karpaty Krosno – Sokół Nisko 2:2 (1:0)
1-0 Radulj (39-karny), 2-0 Radulj (62), 2-1 Mażysz (85-karny), 2-2 Mażysz (90)
Karpaty: Pasterczyk – Stasz, Kiełb, Kosiba, Paczkowski – Smoleń, Radulj (87 Fundakowski), Majewski (77 Saj), Król, Dziadosz (55 Grzegorz Gierlasiński) – Jimenez.
Sokół: Konefał – Drelich (87 Halamaka), Stępień, Bednarz – Bieniasz, Lebioda (66 Ciemierkiewicz), Mażysz, Pietrzyk (87 Król), Dziopak (66 Maćkowiak) – Olszowy (34 Zwolski), Kelechi.
Sędziował Dawid Kielar (Rzeszów).
Żółte kartki: Kielb, Paczkowski, Saj - Stepień, Pietrzyk, Bieniasz, Pacholarz (trener)
Widzów 700.

W pozostalych meczach 1. kolejki: Polonia Przemyśl - Czarni Jasło 1:1 (0:0), Izolator Boguchwała - LKS Czelusnica 6:1 (4:1), Legion Pilzno - Igloopol Dębica 0:1 (0:1), Stal Łańcut - JKS Jarosław 3:1 (1:1), Wisłok Wiśniowa - Ekoball Sanok 0:2 (0:2), Cosmos Nowotaniec - Błękitni Ropczyce 7:0 (4:0), Błażowianka - KS Wiązownica 0:0.

Udostępnij artykuł:

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Będzie kolejny transfer do Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Będzie kolejny transfer do Stali Stalowa Wola
Chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię
Stalowa Wola
Chcę wygrywać i grać ofensywnie, bo taki futbol lubię
„Stalówka” łaskawa dla drużyny z Kalisza
Stalowa Wola
„Stalówka” łaskawa dla drużyny z Kalisza
Koszykarze Stali dostali „dziką kartę” na grę w II lidze
Stalowa Wola
Koszykarze Stali dostali „dziką kartę” na grę w II lidze
Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia
Stalowa Wola
Zdziary w Żabnie, a na Piaskach Unia
Lotnik wylądował w Zbydniowie
Stalowa Wola
Lotnik wylądował w Zbydniowie
Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14
Stalowa Wola
Oliwier Kowalski w kadrze Podkarpacia U 14
Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku
Nisko
Inauguracja z Karpatami w Krośnie, zakończenie z Legionem Pilzno w Nisku
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu