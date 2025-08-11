Po dwóch golach Mażysza, Sokół Nisko zremisował z Karpatami

W Krośnie początek meczu należał do Sokoła. W 3. minucie Olszowy wycelował piłką w słupek. Chwilę później bramkarz gospodarzy obronił strzał Bieniasza z kilkunastu metrów, a później sędzia nie uznał prawidłowo - zdaniem ekipy z Niska - zdobytej bramki przez Jakuba Lebiodę.

– Moim zdaniem sędziowanie było mocno gospodarskie. Nie wiem dlaczego sędzia nie uznał nam tej bramki i nie wiem, dlaczego nie odgwizdał ewidentnej ręki jednego z graczy Karpat w polu karnym. Więcej było takich kontrowersyjnych sytuacji - mówi trener Sokoła, Jarosław Pacholarz, który wrócił z Krosna z żółtą kartką, ale wrócił też z jednym punktem, a przypomnijmy, że w poprzednim sezonie jego „sokoły” nie były w stanie urwać drużynie z Krosna choby punktu w dwóch meczach.

Karpaty objęły prowadzenie w 39. minucie. Kamil Radulj. wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na nim, a w 62. minucie były pomocnik m.in.: Siarki, Resovii i Stali Stalowa Wola podwyższył wynik, dobijając piłkę wybitą przez Łukasza Konefała.

Sokół nie poddał się jednak, rzucił się do ataku i w końcówce spotkania został nagrodzony dwoma golami. Oba strzelił Jakub Mażysz. Z karnego podyktowanego za zagranie ręką jednego z graczy Krosna, a tuż przed gwizdkiem kończącym mecz, wykorzystał dośrodkowanie Eryka Ciemierkiewicza. Pasterczyk wyszedł z bramki, skrócił kąt, ale najlepszy strzelec Sokoła z ubiegłego sezonu, znalazł przestrzeń do tego, żeby umieścić piłkę w siatce.

Kolejnym rywalem naszej drużyny będzie 16 sierpnia Stal Łańcut.

Karpaty Krosno – Sokół Nisko 2:2 (1:0)

1-0 Radulj (39-karny), 2-0 Radulj (62), 2-1 Mażysz (85-karny), 2-2 Mażysz (90)

Karpaty: Pasterczyk – Stasz, Kiełb, Kosiba, Paczkowski – Smoleń, Radulj (87 Fundakowski), Majewski (77 Saj), Król, Dziadosz (55 Grzegorz Gierlasiński) – Jimenez.

Sokół: Konefał – Drelich (87 Halamaka), Stępień, Bednarz – Bieniasz, Lebioda (66 Ciemierkiewicz), Mażysz, Pietrzyk (87 Król), Dziopak (66 Maćkowiak) – Olszowy (34 Zwolski), Kelechi.

Sędziował Dawid Kielar (Rzeszów).

Żółte kartki: Kielb, Paczkowski, Saj - Stepień, Pietrzyk, Bieniasz, Pacholarz (trener)

Widzów 700.

W pozostalych meczach 1. kolejki: Polonia Przemyśl - Czarni Jasło 1:1 (0:0), Izolator Boguchwała - LKS Czelusnica 6:1 (4:1), Legion Pilzno - Igloopol Dębica 0:1 (0:1), Stal Łańcut - JKS Jarosław 3:1 (1:1), Wisłok Wiśniowa - Ekoball Sanok 0:2 (0:2), Cosmos Nowotaniec - Błękitni Ropczyce 7:0 (4:0), Błażowianka - KS Wiązownica 0:0.