Po 26 latach Marian Pędlowski żegna się z nadzorem budowlanym

W środę, 30 lipca 2025 roku, członkowie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego oficjalnie podziękowali mu za lata sumiennej pracy, profesjonalizm i zaangażowanie. – Marian Pędlowski to perfekcjonista. Jego działania zawsze były przemyślane i konsekwentne. Na szczególne uznanie zasługuje fakt, że angażował się również w projekty wykraczające poza jego podstawowe obowiązki – podkreślił starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny. Przypomniał m.in. o Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym, którą Pędlowski stworzył i rozwijał z własnej inicjatywy.

Nie tylko urzędnik, ale i edukator

Przez lata swojej kariery Marian Pędlowski zainicjował wiele projektów edukacyjnych z zakresu prawa budowlanego. Już w 2007 roku rozpoczął organizację warsztatów szkoleniowych dla uczestników procesu inwestycyjnego – od inwestorów, przez projektantów i kierowników budów, po właścicieli i zarządców obiektów. Do 2024 roku odbyły się 22 edycje tych szkoleń, z których skorzystało około 1100 osób.

Od 2011 roku prowadził też szkolenia dla członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jego kompetencje doceniła także Polska Izba Inżynierów Budownictwa, wpisując go w 2020 roku na listę rekomendowanych wykładowców ogólnopolskich.

Pędlowski aktywnie wspierał też młodzież. W 2018 roku zorganizował Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane” dla uczniów szkół budowlanych z Podkarpacia, a w kolejnych latach kolejne edycje konkursów i olimpiad – najpierw o zasięgu międzywojewódzkim, a od 2021 roku – ogólnopolskim. Łącznie we wszystkich etapach tych wydarzeń wzięło udział ponad 5 tysięcy uczniów z całego kraju.

Nowy rozdział – bez nudy

Podczas pożegnalnego spotkania Marian Pędlowski nie krył wzruszenia i wdzięczności.

– Dziękuję za wsparcie, jakie miałem w panu staroście oraz jego poprzednikach, a także urzędnikom Starostwa Powiatowego za dobrą i merytoryczną współpracę. Sam nie mogę uwierzyć, że nadszedł już czas mojego przejścia na emeryturę, ale zapewniam, że nie będę się na niej nudził – mówił podczas pożegnalnego spotkania Marian Pędlowski.

Jak zapowiedział, zamierza teraz skoncentrować się na działalności społecznej, w szczególności na prowadzeniu Fundacji im. ks. Czesława Wali. Jej celem jest dokończenie budowy Domu dla Osób Niesłyszących w Rudniku nad Sanem.

- Jako że – nawiązując do żargonu budowlanego – mój stan techniczny jest lepszy niż dobry, skupię się na innych aktywnościach, a przede wszystkim na prowadzeniu Fundacji im. ks. Czesława Wali, której główną misją jest wybudowanie w Rudniku nad Sanem jedynego w Polsce Domu dla Osób Niesłyszących. To dzieło, którego budowę zaczął przed śmiercią ks. Wala, a ja zrobię co mogę, aby je kontynuować - zdradził Marian Pędlowski.