Po 11 latach Motyl znów na podium. Mikołaj Dubaj wicemistrzem Polski

W wyścigu, którym zapewnił sobie „srebro” popłynął w czasie 2:12,93. Poprawił swoją „życiówkę” o 5 sekund! Zwyciężył Grzegorz Papuga (UKS 190 Łódź), czas 2:09,34, a trzecie miejsce zajął Adam Suslik (UKS GIM 92 Ursynów), czas 2:13,58.

Dubaj z powodzeniem rywalizował również w konkurencjach klasycznych. Awansował do trzech finałów A, zajmując czwarte miejsce na 200 m (2:30,09), szóste na 50 m (31,56) oraz ósme na 100 m (1:09,83).

W finale B na 200 m stylem motylkowym wystąpił także Beniamin Tabor. Z czasem 2:40,95 zajął siódme miejsce w finale B, co dało mu 17. lokatę w klasyfikacji końcowej mistrzostw Polski.

Srebrny medal Mikołaja Dubaja ma wymiar historyczny dla stalowowolskiego klubu. To pierwszy medal mistrzostw Polski dla Motyla od 2015 roku, kiedy na podium dwukrotnie stawała Karolina Gancarz - również podopieczna trenera Jarosława Niedbałowskiego.