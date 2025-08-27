Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Księżniczki
Stalowa Wola 27 sierpnia 2025

Po 1000 zł dla zwycięzców biegów na 600 m

W najbliższą sobotę, 30 sierpnia odbędzie się na stadionie SiR w Stalowej Woli przy ul. Staszica 2 Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny KKL Stal Stalowa Wola.

Zawody rozpoczną się o godz. 13.30. Do rywalizacji przystąpią młociarki i młociarze. Od godziny 15 rozgrywane będą wszystkie pozostałe konkurencje.

W ramach uczczenia pamięci zmarłego przed rokiem Benedykta Sobczyńskiego - wieloletniego trenera, wychowawcy dzieci i młodzieży, prezesa MKL Sparta Stalowa Wola, a później honorowego prezesa KKL Stal Stalowa Wola, biegi na 600 m kobiet i mężczyzn będą konkurencjami memoriałowym. Zawodniczki i zawodnicy, którzy staną na podium otrzymają gratyfikacje finansową. Zwycięzca 1000 zł, zdobywca drugiego miejsca 600 zł, trzeciego 300 zł.

Patronat honorowy nad nim objął prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, a sponsorem głównym jest SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.

