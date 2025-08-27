Po 1000 zł dla zwycięzców biegów na 600 m

Zawody rozpoczną się o godz. 13.30. Do rywalizacji przystąpią młociarki i młociarze. Od godziny 15 rozgrywane będą wszystkie pozostałe konkurencje.

W ramach uczczenia pamięci zmarłego przed rokiem Benedykta Sobczyńskiego - wieloletniego trenera, wychowawcy dzieci i młodzieży, prezesa MKL Sparta Stalowa Wola, a później honorowego prezesa KKL Stal Stalowa Wola, biegi na 600 m kobiet i mężczyzn będą konkurencjami memoriałowym. Zawodniczki i zawodnicy, którzy staną na podium otrzymają gratyfikacje finansową. Zwycięzca 1000 zł, zdobywca drugiego miejsca 600 zł, trzeciego 300 zł.

Patronat honorowy nad nim objął prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, a sponsorem głównym jest SANBank Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.