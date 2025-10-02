Pływalnia nie jest z… gumy

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak wygląda harmonogram funkcjonowania obiektu i czy uzasadnione są pretensje mieszkańca Stalowej Woli. Zarządzający pływalnią ma w tej sprawie odmienne zdanie. Podkreśla, że obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Stalowej Woli.

– Proszę wyprowadzić swojego Czytelnika z błędu - mówi Mateusz Nowak, prezes spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola. – Pływalnia bez wyjątku służy wszystkim mieszkańcom Stalowej Woli, cały tydzień. Od poniedziałku do piątku, do godziny 15 korzystają z niej szkoły. Zaznaczam od razu: szkoły stalowowolskie. Później, do godz. 18 realizowany jest program „Rybka”. Jest to nauka pływania adresowana dla wszystkich chętnych. W programie uwzględnione są także zajęcia specjalistyczne i korekcyjne. Treningi prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy pływania, wyłonieni w konkursie. Zapraszam niezadowolonego mieszkańca Stalowej Woli po godzinie 18, ale też nie zagwarantuje mu wejścia, bo obowiązuje limit miejsc, w tym samym czasie może być na basenie 140 osób.

I wszystko jasne. Basen w Stalowej Woli działa przez cały dzień, w praktyce dostęp dla indywidualnych mieszkańców zaczyna się dopiero wieczorem. Wcześniejsze godziny zarezerwowane są dla szkół oraz uczestników programów nauki pływania. To tłumaczy, dlaczego wielu mieszkańców może mieć wrażenie, że pływalnia nie jest dla nich otwarta.