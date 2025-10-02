Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
(fot. www.sir.stalowa-wola.pl)
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 października 2025

Pływalnia nie jest z… gumy

– Dlaczego basen kryty w Stalowej Woli przez większość dnia jest zamknięty dla mieszkańców miasta, a mogą korzystać z niego, w zasadzie kiedy tylko chcą, trenerzy i instruktorzy do swoich prywatnych zajęć? – pyta Czytelnik „Sztafety”.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak wygląda harmonogram funkcjonowania obiektu i czy uzasadnione są pretensje mieszkańca Stalowej Woli. Zarządzający pływalnią ma w tej sprawie odmienne zdanie. Podkreśla, że obiekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców Stalowej Woli.

– Proszę wyprowadzić swojego Czytelnika z błędu - mówi Mateusz Nowak, prezes spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola. – Pływalnia bez wyjątku służy wszystkim mieszkańcom Stalowej Woli, cały tydzień. Od poniedziałku do piątku, do godziny 15 korzystają z niej szkoły. Zaznaczam od razu: szkoły stalowowolskie. Później, do godz. 18 realizowany jest program „Rybka”. Jest to nauka pływania adresowana dla wszystkich chętnych. W programie uwzględnione są także zajęcia specjalistyczne i korekcyjne. Treningi prowadzą wykwalifikowani trenerzy i instruktorzy pływania, wyłonieni w konkursie. Zapraszam niezadowolonego mieszkańca Stalowej Woli po godzinie 18, ale też nie zagwarantuje mu wejścia, bo obowiązuje limit miejsc, w tym samym czasie może być na basenie 140 osób.

I wszystko jasne. Basen w Stalowej Woli działa przez cały dzień, w praktyce dostęp dla indywidualnych mieszkańców zaczyna się dopiero wieczorem. Wcześniejsze godziny zarezerwowane są dla szkół oraz uczestników programów nauki pływania. To tłumaczy, dlaczego wielu mieszkańców może mieć wrażenie, że pływalnia nie jest dla nich otwarta.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią
Stalowa Wola
Mieszkańcy PCK: plac zamknięty, remontu brak, a dzieci wciąż się bawią
Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku
Rudnik nad Sanem
Przywrócone pamięci - wystawa koszy i mebli z XX wieku
Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II
Rudnik nad Sanem
Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II
Warsztaty sportowo-ruchowe i piknik integracyjny w ramach projektu „Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II"
Rudnik nad Sanem
Warsztaty sportowo-ruchowe i piknik integracyjny w ramach projektu „Bliżej siebie – przełamujemy bariery. Edycja II"
Poligon Lipa. Tu Ukraina uczy się walki dronami
Zaklików
Poligon Lipa. Tu Ukraina uczy się walki dronami
Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?
Stalowa Wola
Wielki projekt w gospodarce odpadami. Czy kaucje się przyjmą?
Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym
Zaklików
Dramatyczne zdarzenie w Lipie. Kobieta zginęła na przejeździe kolejowym
Od stycznia trzy ulice w Stalowej Woli przejdą pod zarząd gminy
Stalowa Wola
Od stycznia trzy ulice w Stalowej Woli przejdą pod zarząd gminy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu