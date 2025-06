Pływacy Motyla Stalowa Wola wywalczyli 29 medali w mistrzostwach Polski Masters

Na zdjęciu od lewej: Paweł Opaliński, Robert Lorkowski, Maria Petecka, Arkadiusz Berwecki, Krzysztof Pawłowski, Adam Przybylski

To były wspaniałe i stojące na niezwykle wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym mistrzostwa, do których zgłosiło się 244 zawodników i 151 zawodniczek z 93 klubów, którzy łącznie zanotowali 1874 startów indywidualnych i 116 sztafetowych. Tak dużej frekwencji nie notowano przez cztery dekady historii tej dyscypliny w naszym kraju. Ustanowiono 54 rekordów Polski i rekord świata.



Motyl Stalowa Wola wysłał do boju skromną, bo tylko 6-osobową reprezentację, ale przecież nie ilość, lecz jakość jest najważniejsza. Wcześniej stalowowolskim Motylom nigdy na żadnej imprezie rangi mistrzowskiej jej nie brakowało, i nie inaczej było w Lublinie.

Maria Petecka, Arkadiusz Berwecki, Robert Lorkowski, Paweł Opaliński, Krzysztof Pawłowski i Adam Przybylski - wszyscy stawali na podium, wywalczyli 5 tytułów mistrza Polski, 16 tytułów wicemistrza i do tego dorzucili 8 medali brązowych. Z całą pewnością dorobek naszych pływaków byłby jeszcze bardziej okazały, gdyby nie absencja Roberta Barana, Włodzimierza Jarzyny i Pawła Cieślińskiego, a więc zawodników, którzy wracać do domu bez medali nie zwykli.

Największą gwiazdą mistrzostw był Paweł Korzeniowski - olimpijczyk, mistrz świata i Europy, który w Lublinie bronił barw klubu, który prowadzi - 5 Styl Warszawa. W wyścigu na 100 m stylem motylkowym ustanowił rekord świata w kategorii D (40-44 lata) - czas 53,76.

Klasyfikację medalową wygrał Water Squad Warszawa, którego pływacy wywalczyli 86 medali (50 złotych - 25 srebrnych - 11 brązowych). Miejsce drugie MUKS Zgierz - 72 (39-16-17), trzecie Korona 1919 Kraków - 71 (28-27-16). Motyl SiR Master Stalowa Wola został sklasyfikowany na 18. miejscu - 29 (5-16-8).

Za pół roku, w grudniu 2025 w Lublinie, na tej samej pływalni, odbędą się Mistrzostwa Europy Seniorów, a po nich także Mistrzostwa Europy Mastersów.

Medalowy dorobek pływaków Motyla SiR Master Stalowa Wola

Maria Petecka (kat. G 55-59 l.)

50 m stylem klasycznym – 48,55 s (srebrny medal)

100 m stylem klasycznym – 1:48,02 (srebrny medal)

200 m stylem klasycznym – 3:46,30 (srebrny medal)

200 m stylem zmiennym – 3:26,24 (srebrny medal)

50 m stylem motylkowym – 46,28 s (srebrny medal)

Arkadiusz Berwecki (kat. F 50-54 l.)

50 m stylem motylkowym – 29,41 (srebrny medal)

100 m stylem motylkowym – 1:04,90 (srebrny medal)

100 m stylem dowolnym – 1:00,91 (srebrny medal)

200 m stylem dowolnym – 2:13,85 (srebrny medal)

200 m stylem zmiennym – 2:30,78 (srebrny medal)

Robert Lorkowski (kat. I 65-69 l.)

200 m stylem grzbietowym – 3:13,62 (złoty medal)

400 m stylem zmiennym – 6:53,89 (złoty medal, rekord Polski)

200 m stylem zmiennym – 3:08,48 (srebrny medal)

100 m stylem dowolnym – 1:14,60 (srebrny medal)

200 m stylem dowolnym – 2:52,10 (brązowy medal)

50 m stylem dowolnym – 33,41 (6. miejsce)

Paweł Opaliński (kat. F 50-54 l.)

200 m stylem klasycznym – 3:06,68 (złoty medal)

50 m stylem klasycznym – 36,21 (srebrny medal)

100 m stylem klasycznym – 1:21,88 (srebrny medal)

100 m stylem motylkowym – 1:13,35 (brązowy medal)

50 m stylem dowolnym – 28,51 (7. miejsce)

100 m stylem dowolnym – 1:03,68 (7. miejsce)

200 m stylem dowolnym – 2:26,62 (7. miejsce)

Krzysztof Pawłowski (kat. E 45-49 l.)

1500 m stylem dowolnym (najdłuższy dystans pływacki)– 22:49,89 (srebrny medal)

200 m stylem grzbietowym – 2:58,35 (brązowy medal)

100 m stylem grzbietowym – 1:21,80 (4. miejsce)

50 m stylem klasycznym – 38,13 (5. miejsce)

200 m stylem klasycznym – 3:15,93 (6. miejsce)

200 m stylem zmiennym – 2:51,40 (7. miejsce)

Adam Przybylski (kat. G 55-59 l.)

200 m stylem motylkowym – 3:35,47 (złoty medal)

800 m stylem dowolnym – 12:23,07 (złoty medal)

50 m stylem grzbietowym – 38,54 s (brązowy medal)

50 m stylem motylkowym – 33,75 s (brązowy medal)

100 m stylem motylkowym – 1:26,45 (brązowy medal)

100 m stylem grzbietowym – 1:28,38 (brązowy medal)

Ponadto nasi Mastersi wywalczyli 2 medale w sztafetach:

sztafeta 4x500 m stylem zmiennym: Pawłowski, Opaliński, Berwecki, Przybylski - 2:10,51 (medal srebrny)

sztafeta 4x500 m stylem dowolnym: Opaliński, Pawłowski, Przybylski, Berwecki - 1:57,03 (medal brązowy).