Aromaveda
Stalowa Wola 21 listopada 2025

Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu

W Stalowej Woli od rana sypie i zrobiło się biało, więc Akcja Zima wchodzi w praktyczny etap. MZK zapewnia, że sprzęt już pracuje w terenie, dyspozytorzy czuwają całą dobę, a ekipy są gotowe reagować na każde pogorszenie warunków.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Co obejmuje Akcja Zima?

  • MZK pełni całodobowy dyżur dyspozytorski, monitorując warunki pogodowe i koordynując działania ekip technicznych

  • Do pracy skierowano 16 pojazdów technicznych: pługopiaskarki i ciągniki, a także zespoły osób odśnieżających ręcznie trudniej dostępne miejsca

  • Usuwanie śniegu i posypywanie odbywa się zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg. Na przykład drogi z tzw. I kolejności mają być posypywane lub odśnieżane w ciągu 1 godziny od wystąpienia opadów lub gołoledzi. Po ustaniu opadów śniegu, prace mają być zakończone w ciągu maksymalnie 4 godzin

Zakres działań

  • MZK odpowiada za odśnieżenie ok. 150 km gminnych dróg, 400 tys. m² chodników, ścieżek rowerowych, osiedlowych parkingów oraz 190 przystanków autobusowych

  • Podczas prac zimowych nie tylko maszyny jeżdżą po drogach - osoby odśnieżają ręcznie miejsca, do których technika nie dotrze

  • Istotne jest również, że MZK nie odpowiada za wszystkie ulice w mieście: pewne drogi w Stalowej Woli leżą poza zakresem ich obowiązków zimowych - m.in. część ulic zarządzana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych lub Zarząd Dróg Wojewódzkich

Obowiązek mieszkańców

MZK przypomina również, że właściciele nieruchomości prywatnych są zobowiązani do odśnieżania chodników przylegających do ich posesji

Kontakt i zgłaszanie interwencji

Na stronie MZK dostępna jest zakładka „Akcja Zima”, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje związane ze stanem dróg i chodników w trakcie zimy

Dyspozytor Akcji Zima dostępny jest całodobowo pod numerem: 608-090-406.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

