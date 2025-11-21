Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu

Co obejmuje Akcja Zima?

MZK pełni całodobowy dyżur dyspozytorski, monitorując warunki pogodowe i koordynując działania ekip technicznych

Do pracy skierowano 16 pojazdów technicznych: pługopiaskarki i ciągniki, a także zespoły osób odśnieżających ręcznie trudniej dostępne miejsca

Usuwanie śniegu i posypywanie odbywa się zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg. Na przykład drogi z tzw. I kolejności mają być posypywane lub odśnieżane w ciągu 1 godziny od wystąpienia opadów lub gołoledzi. Po ustaniu opadów śniegu, prace mają być zakończone w ciągu maksymalnie 4 godzin

Zakres działań

MZK odpowiada za odśnieżenie ok. 150 km gminnych dróg, 400 tys. m² chodników, ścieżek rowerowych, osiedlowych parkingów oraz 190 przystanków autobusowych

Podczas prac zimowych nie tylko maszyny jeżdżą po drogach - osoby odśnieżają ręcznie miejsca, do których technika nie dotrze

Istotne jest również, że MZK nie odpowiada za wszystkie ulice w mieście: pewne drogi w Stalowej Woli leżą poza zakresem ich obowiązków zimowych - m.in. część ulic zarządzana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych lub Zarząd Dróg Wojewódzkich

Obowiązek mieszkańców

MZK przypomina również, że właściciele nieruchomości prywatnych są zobowiązani do odśnieżania chodników przylegających do ich posesji

Kontakt i zgłaszanie interwencji

Na stronie MZK dostępna jest zakładka „Akcja Zima”, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje związane ze stanem dróg i chodników w trakcie zimy

Dyspozytor Akcji Zima dostępny jest całodobowo pod numerem: 608-090-406.