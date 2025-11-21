Pługi w ruch, dyspozytor na czuwaniu

Co obejmuje Akcja Zima?
MZK pełni całodobowy dyżur dyspozytorski, monitorując warunki pogodowe i koordynując działania ekip technicznych
Do pracy skierowano 16 pojazdów technicznych: pługopiaskarki i ciągniki, a także zespoły osób odśnieżających ręcznie trudniej dostępne miejsca
Usuwanie śniegu i posypywanie odbywa się zgodnie z ustalonymi standardami zimowego utrzymania dróg. Na przykład drogi z tzw. I kolejności mają być posypywane lub odśnieżane w ciągu 1 godziny od wystąpienia opadów lub gołoledzi. Po ustaniu opadów śniegu, prace mają być zakończone w ciągu maksymalnie 4 godzin
Zakres działań
MZK odpowiada za odśnieżenie ok. 150 km gminnych dróg, 400 tys. m² chodników, ścieżek rowerowych, osiedlowych parkingów oraz 190 przystanków autobusowych
Podczas prac zimowych nie tylko maszyny jeżdżą po drogach - osoby odśnieżają ręcznie miejsca, do których technika nie dotrze
Istotne jest również, że MZK nie odpowiada za wszystkie ulice w mieście: pewne drogi w Stalowej Woli leżą poza zakresem ich obowiązków zimowych - m.in. część ulic zarządzana jest przez Zarząd Dróg Powiatowych lub Zarząd Dróg Wojewódzkich
Obowiązek mieszkańców
MZK przypomina również, że właściciele nieruchomości prywatnych są zobowiązani do odśnieżania chodników przylegających do ich posesji
Kontakt i zgłaszanie interwencji
Na stronie MZK dostępna jest zakładka „Akcja Zima”, gdzie mieszkańcy mogą zgłaszać interwencje związane ze stanem dróg i chodników w trakcie zimy
Dyspozytor Akcji Zima dostępny jest całodobowo pod numerem: 608-090-406.
