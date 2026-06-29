Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Fot. OSP Zaklików
0.0 / 5
Zaklików 29 czerwca 2026

Płonęła hala magazynowa tartaku w Zaklikowie

W niedzielny wieczór, 28 czerwca, po godzinie 20.30 do straży wpłynęło zawiadomienie o pożarze hali magazynowej tartaku w Zaklikowie. Do akcji skierowano 12 zastępów straży pożarnych. Ogień został opanowany.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

- Informacje o pożarze otrzymaliśmy około godziny 20.30. Na miejsce zostało zadysponowanych 12 zastępów straży pożarnych. W momencie gdy na miejsce pożaru przyjechali strażacy, ogniem objęta była hala magazynowa tartaku o wymiarach około 100 na 17 metrów. Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki - przekazał st. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jak podkreślili druhowie z OSP Zaklików, była to jedna z najbardziej wymagających i niebezpiecznych akcji gaśniczych. Ogień rozwijał się bardzo dynamicznie, a wysokie temperatury powietrza oraz silne promieniowanie cieplne utrudniały prowadzenie działań. Dodatkowym zagrożeniem był gęsty dym i ograniczona widoczność.

Najważniejszym zadaniem strażaków było niedopuszczenie do przeniesienia się pożaru na sąsiednią halę. Ratownicy prowadzili działania przez całą noc, podejmując decyzje w niezwykle trudnych warunkach i zmagając się z ryzykiem zawalenia się konstrukcji oraz gwałtownego rozwoju ognia. Ostatecznie udało się obronić sąsiedni obiekt i zapobiec jeszcze większym stratom.

Według informacji przekazanych przez OSP Zaklików, wartość strat spowodowanych pożarem szacowana jest na blisko 10 mln zł. Druhowie podziękowali wszystkim strażakom za zaangażowanie, profesjonalizm i determinację podczas wielogodzinnej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Ustalane są przyczyny pożaru.

Fot. OSP Zaklików

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Brąz mistrzostw Polski dla Tobiasza Zarzecznego ze Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Brąz mistrzostw Polski dla Tobiasza Zarzecznego ze Stali Stalowa Wola
Nie żyje Czesław Palik
Stalowa Wola
Nie żyje Czesław Palik
Milena Basińska i Olaf Szumełda z minimami na Mistrzostwa Europy U18 w Rieti
Stalowa Wola
Milena Basińska i Olaf Szumełda z minimami na Mistrzostwa Europy U18 w Rieti
Ulanów świętował mimo upału. Koncerty i atrakcje przyciągnęły mieszkańców
Ulanów
Ulanów świętował mimo upału. Koncerty i atrakcje przyciągnęły mieszkańców
Kacper Maciejuk z Voster Team mistrzem Polski
Stalowa Wola
Kacper Maciejuk z Voster Team mistrzem Polski
Handlowali, zarabiali i dobrze się bawili
Stalowa Wola
Handlowali, zarabiali i dobrze się bawili
Pierogi, folklor i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na VII Lasowiacki Festiwal Pierogów
Stalowa Wola
Pierogi, folklor i Karol Okrasa. Rozwadów zaprasza na VII Lasowiacki Festiwal Pierogów
Muzyczne zakończenie wakacji w MDK. Trwają zapisy na warsztaty
Stalowa Wola
Muzyczne zakończenie wakacji w MDK. Trwają zapisy na warsztaty
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu