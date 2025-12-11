Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
Fot. sztafeta.pl
5.0 / 5
Rudnik nad Sanem 11 grudnia 2025

Plecionkarstwo wpisane na Listę UNESCO!

10 grudnia 2025 roku to data, która na zawsze zapisze się w historii Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Plecionkarstwo - tradycja pielęgnowana od pokoleń w naszym regionie - zostało oficjalnie wpisane na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO!

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

W New Delhi, w stolicy Indii, z dumą obecna była rudnicka delegacja w składzie: Tadeusz Handziak - burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Anna Straub - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Jerzy Bigos - prezes firmy „Hejs” i członek Korporacji Wikliniarskiej, którzy odebrali potwierdzenie tego wyjątkowego wyróżnienia. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli Stowarzyszenia Plecionkarzy Polskich z Łowicza i Nowego Tomyśla, Departamentu Ochrony Zabytków - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządowców z Nowego Tomyśla oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Plecionkarstwo stało się nie tylko naszą pasją i dziedzictwem, ale także wizytówką regionu. Jak mówi- burmistrz Tadeusz Handziak: - To ogromne wyróżnienie dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Sam wniosek o wpis wymagał wielu miesięcy pracy, ogromnego zaangażowania i konsekwencji. Chciałbym podkreślić, że to również efekt starań mojego poprzednika, Pana Waldemara Grochowskiego, który nadzorował przygotowanie dokumentacji i wspierał cały proces. Dzisiejszy sukces to wspólne dzieło wielu osób i instytucji. Nasza obecność na tak prestiżowym forum oznacza, że polska tradycja plecionkarska - tak silnie zakorzeniona w Rudniku nad Sanem, Nowym Tomyślu i Łowiczu - została zauważona, doceniona i uznana za dobro, które warto chronić i promować na całym świecie. To nie tylko powód do dumy, ale także ogromna szansa na dalszy rozwój rzemiosła, wzmocnienie lokalnej tożsamości oraz promocję naszej gminy na arenie międzynarodowej.

Sala obrad w New Delhi wypełniła się serdecznym przyjęciem polskiej delegacji, a decyzja o wpisie spotkała się z wyraźnym uznaniem przedstawicieli wielu państw.

„Z wielkim zaszczytem i wzruszeniem stoję dziś przed Państwem w New Delhi, reprezentując Rudnik nad Sanem - Polską Stolicę Wikliny. Pragnę z całego serca podziękować Komisji za decyzję o wpisaniu plecionkarstwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
To wyróżnienie ma dla nas ogromną wartość - stanowi dowód uznania tradycji, która od pokoleń jest fundamentem naszej lokalnej tożsamości i dumy. Dzisiejsza decyzja oddaje hołd nie tylko samemu rzemiosłu, ale przede wszystkim ludziom. To rezultat wieloletnich wysiłków mistrzów, rzemieślników i artystów, którzy z pasją i wytrwałością pielęgnowali tę sztukę, rozwijali ją i przekazywali kolejnym pokoleniom.
Dzięki nim plecionkarstwo nie tylko przetrwało, ale nadal żyje - rozwija się, inspiruje i jednoczy społeczności. W imieniu całej naszej społeczności, wszystkich plecionkarzy oraz mieszkańców Rudnika nad Sanem, Nowego Tomyśla i Łowicza dziękuję Państwu za to, że nadaliście tej wyjątkowej tradycji należne jej miejsce - wśród najcenniejszych przejawów dziedzictwa kulturowego ludzkości.
To wielki dzień dla nas, dla Polski i dla wszystkich, którzy wierzą w siłę rzemiosła, wspólnoty oraz pamięci o naszych korzeniach. Dziękuję bardzo” - mówił podczas uroczystości burmistrz Tadeusz Handziak.

Plecionkarstwo zyskało tym samym prestiżowe miejsce w światowym dziedzictwie kulturowym, a Rudnik nad Sanem, Łowicz i Nowy Tomyśl mogą dziś dumnie mówić: nasza tradycja została doceniona na arenie międzynarodowej.

Fot. UGiM Rudnik nad Sanem

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
Jeżowe
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego w Cholewianej Górze
Bezpłatne warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Lasowiackiego
Bezpłatne warsztaty kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich z Lasowiackiego
Bojanów inwestuje w sieć kanalizacyjną
Bojanów
Bojanów inwestuje w sieć kanalizacyjną
Zaleszany uczczą 44. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek
Zaleszany
Zaleszany uczczą 44. rocznicę pacyfikacji Kopalni Wujek
Dwóch poszukiwanych trafiło do więzienia
Stalowa Wola
Dwóch poszukiwanych trafiło do więzienia
Karp na nowo odkryty
Stalowa Wola
Karp na nowo odkryty
Policja ostrzega przed internetowymi oszustami
Stalowa Wola
Policja ostrzega przed internetowymi oszustami
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
Stalowa Wola
Oddaj głos na projekty Młodzieżowego i Zielonego Budżetu Obywatelskiego!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu