Plecionkarstwo wpisane na Listę UNESCO!

W New Delhi, w stolicy Indii, z dumą obecna była rudnicka delegacja w składzie: Tadeusz Handziak - burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, Anna Straub - dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Jerzy Bigos - prezes firmy „Hejs” i członek Korporacji Wikliniarskiej, którzy odebrali potwierdzenie tego wyjątkowego wyróżnienia. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli Stowarzyszenia Plecionkarzy Polskich z Łowicza i Nowego Tomyśla, Departamentu Ochrony Zabytków - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządowców z Nowego Tomyśla oraz przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Plecionkarstwo stało się nie tylko naszą pasją i dziedzictwem, ale także wizytówką regionu. Jak mówi- burmistrz Tadeusz Handziak: - To ogromne wyróżnienie dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. Sam wniosek o wpis wymagał wielu miesięcy pracy, ogromnego zaangażowania i konsekwencji. Chciałbym podkreślić, że to również efekt starań mojego poprzednika, Pana Waldemara Grochowskiego, który nadzorował przygotowanie dokumentacji i wspierał cały proces. Dzisiejszy sukces to wspólne dzieło wielu osób i instytucji. Nasza obecność na tak prestiżowym forum oznacza, że polska tradycja plecionkarska - tak silnie zakorzeniona w Rudniku nad Sanem, Nowym Tomyślu i Łowiczu - została zauważona, doceniona i uznana za dobro, które warto chronić i promować na całym świecie. To nie tylko powód do dumy, ale także ogromna szansa na dalszy rozwój rzemiosła, wzmocnienie lokalnej tożsamości oraz promocję naszej gminy na arenie międzynarodowej.

Sala obrad w New Delhi wypełniła się serdecznym przyjęciem polskiej delegacji, a decyzja o wpisie spotkała się z wyraźnym uznaniem przedstawicieli wielu państw.

„Z wielkim zaszczytem i wzruszeniem stoję dziś przed Państwem w New Delhi, reprezentując Rudnik nad Sanem - Polską Stolicę Wikliny. Pragnę z całego serca podziękować Komisji za decyzję o wpisaniu plecionkarstwa na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

To wyróżnienie ma dla nas ogromną wartość - stanowi dowód uznania tradycji, która od pokoleń jest fundamentem naszej lokalnej tożsamości i dumy. Dzisiejsza decyzja oddaje hołd nie tylko samemu rzemiosłu, ale przede wszystkim ludziom. To rezultat wieloletnich wysiłków mistrzów, rzemieślników i artystów, którzy z pasją i wytrwałością pielęgnowali tę sztukę, rozwijali ją i przekazywali kolejnym pokoleniom.

Dzięki nim plecionkarstwo nie tylko przetrwało, ale nadal żyje - rozwija się, inspiruje i jednoczy społeczności. W imieniu całej naszej społeczności, wszystkich plecionkarzy oraz mieszkańców Rudnika nad Sanem, Nowego Tomyśla i Łowicza dziękuję Państwu za to, że nadaliście tej wyjątkowej tradycji należne jej miejsce - wśród najcenniejszych przejawów dziedzictwa kulturowego ludzkości.

To wielki dzień dla nas, dla Polski i dla wszystkich, którzy wierzą w siłę rzemiosła, wspólnoty oraz pamięci o naszych korzeniach. Dziękuję bardzo” - mówił podczas uroczystości burmistrz Tadeusz Handziak.

Plecionkarstwo zyskało tym samym prestiżowe miejsce w światowym dziedzictwie kulturowym, a Rudnik nad Sanem, Łowicz i Nowy Tomyśl mogą dziś dumnie mówić: nasza tradycja została doceniona na arenie międzynarodowej.

