Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie

W rozmowach brali udział również przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Energii oraz inwestorzy, w tym Orlen Synthos Green Energy. Obecni byli także prezydenci miast, w których rozważane są podobne inwestycje: Włocławka, Oświęcimia i Konina.

Jednym z ważniejszych tematów była woda potrzebna do chłodzenia reaktorów. Lucjusz Nadbereżny zwrócił uwagę na rozwiązania stosowane już w Stalowej Woli. Chodzi o ponowne wykorzystywanie wody pobieranej z Sanu, która wcześniej służy do chłodzenia Elektrociepłowni Stalowa Wola, a następnie trafia do kanału zrzutowego i jest ponownie wykorzystywana przez zakłady przemysłowe.

Prezydent poinformował również, że inwestor podtrzymał deklarację dotyczącą zastosowania w planowanym reaktorze systemu chłodzenia w obiegu zamkniętym. Ma to ograniczyć ilość wody pobieranej z Sanu.

Podczas spotkania rozmawiano także o procedurach związanych z budową i późniejszą eksploatacją takich obiektów. Podkreślano, że małe reaktory SMR muszą spełniać równie rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa jak duże elektrownie jądrowe. Przygotowanie inwestycji wymaga więc wielu etapów i uzyskania odpowiednich zgód.

Lucjusz Nadbereżny zaprosił również członków parlamentarnego zespołu do Stalowej Woli. Chciałby, aby jedno z kolejnych posiedzeń odbyło się w naszym mieście i było poświęcone planowanej inwestycji oraz jej lokalizacji.

Temat budowy elektrowni SMR w Stalowej Woli szerzej opisaliśmy już w naszym wcześniejszym materiale "Maglowanie atomu". Poświęciliśmy go m.in. planom inwestora, możliwej lokalizacji reaktorów i obawom, które pojawiły się podczas dyskusji na ten temat.

Fot. FB Nadbereżny Lucjusz