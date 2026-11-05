Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Ferro
0.0 / 5
Stalowa Wola 5 listopada 2026

Plany budowy SMR w Stalowej Woli omawiane w Sejmie

Bezpieczeństwo planowanej elektrowni jądrowej w Stalowej Woli, zapotrzebowanie na wodę i sposób chłodzenia reaktorów - to tematy, które pojawiły się podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Małych Reaktorów Atomowych SMR w Sejmie. W spotkaniu uczestniczył prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W rozmowach brali udział również przedstawiciele Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Energii oraz inwestorzy, w tym Orlen Synthos Green Energy. Obecni byli także prezydenci miast, w których rozważane są podobne inwestycje: Włocławka, Oświęcimia i Konina.

Jednym z ważniejszych tematów była woda potrzebna do chłodzenia reaktorów. Lucjusz Nadbereżny zwrócił uwagę na rozwiązania stosowane już w Stalowej Woli. Chodzi o ponowne wykorzystywanie wody pobieranej z Sanu, która wcześniej służy do chłodzenia Elektrociepłowni Stalowa Wola, a następnie trafia do kanału zrzutowego i jest ponownie wykorzystywana przez zakłady przemysłowe.

Prezydent poinformował również, że inwestor podtrzymał deklarację dotyczącą zastosowania w planowanym reaktorze systemu chłodzenia w obiegu zamkniętym. Ma to ograniczyć ilość wody pobieranej z Sanu.

Podczas spotkania rozmawiano także o procedurach związanych z budową i późniejszą eksploatacją takich obiektów. Podkreślano, że małe reaktory SMR muszą spełniać równie rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa jak duże elektrownie jądrowe. Przygotowanie inwestycji wymaga więc wielu etapów i uzyskania odpowiednich zgód.

Lucjusz Nadbereżny zaprosił również członków parlamentarnego zespołu do Stalowej Woli. Chciałby, aby jedno z kolejnych posiedzeń odbyło się w naszym mieście i było poświęcone planowanej inwestycji oraz jej lokalizacji.

Temat budowy elektrowni SMR w Stalowej Woli szerzej opisaliśmy już w naszym wcześniejszym materiale "Maglowanie atomu". Poświęciliśmy go m.in. planom inwestora, możliwej lokalizacji reaktorów i obawom, które pojawiły się podczas dyskusji na ten temat.

Fot. FB Nadbereżny Lucjusz

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Stalowa Wola
Stal pojedzie do Zielonej Góry zrehabilitować się za wpadkę z Sokołem
Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!
Stalowa Wola
Po zwycięstwo z DAP i awans do makroregionu!
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Rudnik nad Sanem
„Niebo w kolorach”. Wernisaż wystawy malarstwa Iwony Pityńskiej-Iskry w Rudniku nad Sanem
Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem
Pysznica
Świąteczna akcja w Pysznicy. Każdy może zostać Mikołajem
Rok więzienia za stalking
Stalowa Wola
Rok więzienia za stalking
Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada
Jarocin
Jarocin zaprasza na obchody 11 listopada
Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa
Stalowa Wola
Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości. 14 lat więzienia za śmierć małżeństwa
Rudnik nad Sanem zaprasza na obchody Święta Niepodległości
Rudnik nad Sanem
Rudnik nad Sanem zaprasza na obchody Święta Niepodległości
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu