Planeta STALOVA – kreatywna scena STALOVE FESTIVAL

Planeta STALOVA to trzydniowa podróż przez różne strefy tematyczne: Troski, Wizji i Korzeni, które wypełnią inspirujące rozmowy, warsztaty, pokazy oraz spotkania ze znanymi gośćmi. Nie zabraknie także atrakcji rodzinnych, kulinariów i naukowych animacji dla najmłodszych.

Program

5 września (piątek) – Strefa Troski

godz. 10.00 – namiot spotkań

„Słowo leczy, słowo rani” – śniadanie na temat, debata z udziałem Katarzyny Stoparczyk, Moniki Pachacz-Świderskiej oraz uczniów stalowowolskich szkół

godz. 15.00 – namiot animacji

„Ręcznie robione” – warsztaty i animacje „zrób to sam”: wspólne majsterkowanie, modelarstwo i rękodzieło

6 września (sobota) – Strefa Wizji

godz. 10.00 – namiot spotkań

„Polak w kosmosie, czyli tam i z powrotem” – Kuba Hajkuś (To Jakiś Kosmos!) o załogowych lotach w kosmos

godz. 13.00 – namiot animacji

Centrum Kosmicznej Zabawy – animacje dla najmłodszych

godz. 15.00 – namiot spotkań

„Po co komu prąd z atomu? – czym jest i jak działa mały modułowy reaktor SMR” – wykład prof. Wacława Gudowskiego (Królewska Politechnika w Sztokholmie, NCBN)

od godz. 13.00 – kulinaria

„Gotowanie na wielkiej patelni” – pokaz kulinarny z Mariuszem Szwedem, finalistą 3. edycji MasterChef

15.30–16.00 – wydawanie darmowych dań

godz. 16.00 – namiot spotkań

Spotkanie otwarte z Andrzejem Dudą, Prezydentem Polski w latach 2015–2025

7 września (niedziela) – Strefa Korzeni

godz. 8.00 – Skatepark, ul. Przestrzenna

Spacer przyrodniczy po Parku Zimnej Wody i Błoniach Nadsańskich z ornitologiem, prof. Robertem Gwiazdą

godz. 10.00 – namiot spotkań

„Konflikt człowiek–zwierzęta” – rozmowa z prof. Robertem Gwiazdą (Instytut Ochrony Przyrody PAN)

godz. 13.00 – namiot animacji

Ptasie warsztaty – rękodzieło i zajęcia inspirowane światem ptaków

godz. 14.00 – namiot spotkań

„Co Ty wiesz o Stalowej Woli?” – familijny turniej wiedzy Quizspotter z wizją przyszłości miasta

godz. 15.30 – Błonia nad Sanem

Plenerowa inscenizacja historyczna „Stalowa Wola Narodu Polskiego”

godz. 16.30 – namiot spotkań

Spotkanie z aktorem Adamem Woronowiczem

Atrakcje towarzyszące (5–7 września, godz. 10.00–18.00)

Namioty LEGOmiasto – wystawa konkursowa i warsztaty „Twoje ulubione miejsce w Stalowej Woli”

Namiot STARR – „W galaktyce zabawy” – piknik naukowy

Planeta STALOVA to przestrzeń rozmów, nauki i dobrej zabawy, która pokazuje, że Stalowa Wola jest miejscem spotkań ludzi z pasją i wizją.