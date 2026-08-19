Plac zabaw przy Orzeszkowej w remoncie

Z placu od dłuższego czasu nie można było normalnie korzystać. Dla dzieci nie było to jednak wystarczającym powodem, żeby trzymać się od niego z daleka. Najmłodsi próbowali wchodzić na teren placu mimo zamknięcia, bo zwyczajnie chcieli się tam bawić. W sytuacji, gdy część urządzeń i infrastruktury wymagała naprawy, nie było to bezpieczne.

Dlatego rozpoczęte prace są dobrą wiadomością dla okolicznych mieszkańców. MZB w Stalowej Woli zabrał się za uporządkowanie tego miejsca.

Na początek naprawiono ogrodzenie i wykonano podbudowy pod ławki. Przygotowano również teren znajdujący się przy niewielkiej skarpie, gdzie ma zostać poprawiona infrastruktura zabawowa.

Remont obejmuje także wszystkie urządzenia, z których korzystają dzieci. Zostaną one sprawdzone, a te wymagające naprawy będą naprawione. Na koniec urządzenia zostaną odmalowane, dzięki czemu plac powinien wyglądać znacznie lepiej niż przed rozpoczęciem prac.

Na ponowne otwarcie trzeba jeszcze poczekać, ale po miesiącach zamknięcia wreszcie coś zaczęło się tam dziać. Dla dzieci z okolicy to chyba najważniejsza wiadomość - zamiast omijać zamknięty plac, niedługo będą mogły znowu z niego korzystać, tym razem w bezpieczniejszych warunkach.