Plac przed kościłem św. Floriana i okolice do przebudowy. Miasto ma już pieniądze

Konferencja prasowa odbyła się na placu przy kościele św. Floriana. To właśnie ta część miasta będzie jednym z głównych miejsc planowanej przebudowy. Jak podkreślał prezydent, choć w ostatnich latach wiele przestrzeni publicznych w Stalowej Woli zostało zmodernizowanych, centralna część miasta wciąż wymaga zmian.

- To miejsce, które ma tak ważną funkcję administracyjną, tak ważną funkcję centralną dla Stalowej Woli, a jak widać, miejsce, które od lat woła o to, aby przeszło ważną modernizację - mówił Lucjusz Nadbereżny.

Przebudowa centrum jest największym spośród dziesięciu zadań, na które Stalowa Wola otrzymała dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Łączna wartość wszystkich inwestycji wynosi około 44 mln zł, z czego ponad 28 mln zł stanowią środki unijne. Na samą modernizację centrum przeznaczono ponad 25,5 mln zł, przy dofinansowaniu przekraczającym 15 mln zł.

Od Al. Jana Pawła II aż po ulicę Okulickiego

Planowana przebudowa obejmie znacznie większy obszar niż sam plac przy kościele św. Floriana. Zmiany rozpoczną się w rejonie Al. Jana Pawła II, przy tzw. białych blokach, i obejmą m.in. Skwer Pamięci Ofiar OUN-UPA za pomnikiem Chrystusa Króla, teren wokół biblioteki, ZUS-u, poczty i sądu, a także przestrzeń w kierunku wieżowców przy ul. Okulickiego 1, 1A, 1B i 1C.

Powstanie w ten sposób centralny pasaż łączący poszczególne części miasta. W planach są nowe ciągi piesze i rowerowe, zagospodarowanie zieleni, miejsca odpoczynku oraz elementy małej architektury. Przestrzeń zostanie wyposażona w nowe oświetlenie i monitoring.

Szczególną rolę ma pełnić otoczenie biblioteki, gdzie przewidziano miejsca do organizacji wydarzeń kulturalnych, spotkań i innych aktywności mieszkańców.

Prezydent przypomniał, że rozwiązania dotyczące tej części miasta były wcześniej omawiane podczas konsultacji społecznych organizowanych w bibliotece.

Co z miejscami parkingowymi?

Jedną z ważniejszych kwestii przy planowaniu przebudowy było zachowanie odpowiedniej liczby miejsc postojowych. W tej części Stalowej Woli znajdują się liczne instytucje, a znalezienie wolnego parkingu już dziś bywa problemem.

Zmiany obejmą m.in. parking przy bibliotece, który ma zostać lepiej zagospodarowany i zazieleniony. Część miejsc postojowych znajdzie się przed budynkami ZUS-u i sądu.

Przebudowany zostanie również parking w rejonie wieżowców przy ul. Okulickiego. Nową zieleń zaplanowano także przy miejscach parkingowych wzdłuż ul. Popiełuszki.

- Wiemy i widzimy to dzisiaj, jak to jest trudne miejsce pod względem ilości miejsc parkingowych, a więc bilansujemy to, co jest związane z zielenią, z upiększaniem miasta, z nowymi funkcjami, z zachowaniem niezbędnych miejsc parkingowych w tym miejscu - zaznaczył prezydent.

Przebudowa nie ograniczy się więc do nowych nasadzeń i alejek. Konieczne będzie także uporządkowanie infrastruktury podziemnej. Koszt prac związanych przede wszystkim z przebudową sieci oszacowano na blisko 10 mln zł. Są to wydatki niekwalifikowane, które nie zostaną pokryte z przyznanego dofinansowania.

Kiedy ruszą prace?

Miasto dysponuje już programem funkcjonalno-użytkowym, na podstawie którego zostanie ogłoszony przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że wybrany wykonawca będzie odpowiadał zarówno za przygotowanie dokumentacji projektowej, jak i realizację robót.

Według zapowiedzi prezydenta prace mają rozpocząć się w drugiej połowie 2027 roku i zakończyć do końca 2028 roku.

Przebudowa centrum jest częścią większego projektu dotyczącego dostosowania Stalowej Woli do zmian klimatu. Miasto znalazło się na czwartym miejscu wśród 28 ośrodków ubiegających się o dofinansowanie. Środki przyznano na dziesięć zadań, które obejmą również tereny osiedlowe, otoczenie placówek oświatowych oraz miejską infrastrukturę odwodnieniową.