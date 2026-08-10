PKS San i ZKS Stal łączą siły. Kluby podpisały umowę partnerską

Współpraca zamiast rywalizacji

Umowa podpisana w sierpniu 2026 roku otwiera nowy rozdział w działalności obu klubów. Jak podkreślają przedstawiciele PKS San, nie jest to jedynie formalność, lecz początek konkretnych działań opartych na wspólnej wizji i wzajemnym zaufaniu.

Kluby zamierzają wspólnie tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju młodych piłkarzy i piłkarek. Współpraca ma obejmować wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie na poszczególnych etapach szkolenia, a także organizację wydarzeń sportowych i inicjatyw skierowanych do mieszkańców Stalowej Woli.

Ważnym elementem porozumienia będzie również promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Wszystkie działania mają służyć budowaniu silnego, nowoczesnego środowiska piłkarskiego, opartego na współpracy, a nie rywalizacji pomiędzy lokalnymi klubami.

Ponad 100 lat piłkarskiej tradycji

PKS San jest mocno związany z Rozwadowem. Obecnie działający Parafialny Klub Sportowy San powstał w 2010 roku, ale kontynuuje tradycje rozwadowskiego Sanu, których początki sięgają 1920 roku. W 2025 roku klub obchodził jubileusz 105-lecia.

Dziś PKS San to blisko 200 zawodników trenujących w grupach dziecięcych i młodzieżowych. Klub prowadzi zajęcia już dla dzieci od 3. roku życia, umożliwiając najmłodszym rozpoczęcie piłkarskiej przygody pod opieką trenerów. Zajęcia odbywają się w Rozwadowie, na stadionie przy ul. Kusocińskiego.

Klub prowadzi również drużynę seniorów występującą w rozgrywkach A klasy. Zespół tworzą wychowankowie Sanu, a jego średnia wieku wynosi zaledwie 17 lat. Tak młody skład pokazuje, że klub konsekwentnie stawia na swoich podopiecznych i daje im możliwość zdobywania doświadczenia również w seniorskiej piłce.

Partnerstwo z ZKS Stal Stalowa Wola – Grupy Młodzieżowe ma szansę jeszcze lepiej połączyć potencjał obu środowisk i ułatwić młodym zawodnikom rozwijanie umiejętności oraz realizowanie sportowych marzeń.

Kluby zapowiadają, że to dopiero początek współpracy. Przed nimi kolejne projekty, nowe inicjatywy i wspólne piłkarskie wydarzenia.