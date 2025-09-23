„Piszczu” i „Fidziu” wyrzucili Stal za burtę Pucharu Polski

„Fidziu” wszedł na boisko w 81, minucie razem z innym eks-stalowiakiem, Michałem Płonką. W 110. minucie, a więc w drugiej części dogrywki, wykorzystał znakomite dogranie piłki przez Maroszka, wygrał pojedynek „sam na sam” ze Smyłkiem i zdobył dla LKS drugą bramkę. Po tym trafieniu Stal się nie podniosła. W ostatnich sekundach gry trzeciego gola dla jedenastki grającego całe spotkanie trenera Łukasza Piszczka - notabene jednego z najlepszych piłkarzy na boisku - strzelił Filip Żagiel.

A jak padły bramki dla obydwu drużyn w pierwszej połowie? W 30. minucie bramkarz LKS podał piłkę pod nogi Jakuba Sveca i Słowak bezbłędnie skorzystał z prezentu, dając Stali prowadzenia, a w 44. minucie po akcji Michała Rostkowskiego lewą stroną i błędzie Igora Fedejko, do bramki trafił z bliskiej odległości Jacek Wuwer.

LKS II Goczałkowice-Zdrój czeka na losowanie kolejnej rundy Puchru Polski, a Stal jedzie do Poznania na ligowy mecz z Wartą.

LKS II Goczałkowice-Zdrój – Stal Stalowa Wola 3:1 (1:1)

0-1 Svec (30), 1-1 Wuwer (44), 2-1 Fidziukiewicz (110), 3-1 Żagiel (120+2)

LKS: Valion – Zięba, Rostkowski, Rabczak (106 Mras), Wróblewski (81 Fidziukiewicz), Żagiel, Mendrela (70 Maroszek), Orliński (81 Płonka), Będzieszak, Piszczek, Wuwer (106 Gajda).

Stal: Smyłek - Kukułowicz, Furtak, Żemło, Fedejko, Hrnciar (46 Hebel), Łącki (60 Tomalski), Svec (60 Zaucha), Niedbała (97 Radomski), Tyburczy (60 Wolny), Nowak.

Sędziował Szymon Łężny (Kluczbork).

Żółte kartki: Mras - Nowak, Furtak.

Widzów 200.