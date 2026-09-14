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Stalowa Wola 14 września 2026

Piotr Legutko w Stalowej Woli. Opowie o „Magnacie z Pałacu Prasy”

We wtorek, 15 września, w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli odbędzie się spotkanie autorskie z Piotrem Legutką, dziennikarzem, publicystą i autorem książki „Magnat z Pałacu Prasy”. Początek o godz. 17. Wstęp kosztuje 1 zł.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Podczas spotkania autor przybliży historię Mariana Dąbrowskiego – jednego z najbogatszych ludzi II Rzeczypospolitej, a zarazem niezwykle przedsiębiorczego wydawcy i twórcy potężnego przedwojennego koncernu prasowego.

Dąbrowski był właścicielem „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”, który stał się jednym z najważniejszych tytułów prasowych przedwojennej Polski. Jego działalność nie ograniczała się jednak do wydawania gazet. Angażował się w życie kulturalne i naukowe, wspierał ważne inwestycje i przedsięwzięcia, a jego nazwisko na trwałe zapisało się w historii przedwojennego Krakowa.

Jednym z najbardziej znanych śladów jego działalności pozostaje Pałac Prasy przy ul. Wielopole w Krakowie. Dąbrowski wspierał także m.in. budowę Teatru Bagatela i Gmachu Głównego Muzeum Narodowego, a także przedsięwzięcia związane z Zakopianką czy badaniami archeologicznymi na kopcu Krakusa.

Piotr Legutko to dziennikarz i publicysta z wieloletnim doświadczeniem. Kierował m.in. redakcjami „Czasu Krakowskiego”, „Dziennika Polskiego”, „Nowego Państwa” i „Rzeczy Wspólnych”. Był także dyrektorem TVP Kraków i TVP Historia, a obecnie jest wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Spotkanie w stalowowolskim muzeum będzie okazją nie tylko do poznania historii Mariana Dąbrowskiego, ale także do rozmowy o przedwojennych mediach, dziennikarstwie, biznesie i elitach II Rzeczypospolitej.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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