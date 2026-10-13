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Zarząd Aeroklubu Stalowowolskiego, od lewej: Jan Gramatyka, Piotr Moch, Piotr Banaczyk, Ryszard Jamrozek (fot. Aeroklub Stalowowolski/facebook)
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Stalowa Wola 13 października 2026

Piotr Banaczyk nowym prezesem Aeroklubu Stalowowolskiego

W niedzielę, 11 października podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Stalowowolskiego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Nowym prezesem zarządu został wybrany Piotr Banaczyk, który od kilkunastu lat pełnił funkcję wiceprezesa.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W niedzielę, 11 października podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Stalowowolskiego wybrano nowe władze stowarzyszenia. Nowym prezesem zarządu został wybrany Piotr Banaczyk, który od kilkunastu lat pełnił funkcję wiceprezesa.

Ponadto podczas niedzielnego zgromadzenia członkowie Aeroklubu Stalowowolskiego wybrali do zarządu Ryszarda Jamrozka oraz Piotra Mocha. Dzięki temu skład władz organizacji został uzupełniony do czterech osób.

Po przeprowadzonych wyborach zarząd Aeroklubu Stalowowolskiego tworzą: Piotr Banaczyk - prezes zarządu, Ryszard Jamrozek - wiceprezes zarządu, Jan Gramatyka – członek zarządu, Piotr Moch – członek zarządu.

Piotr Banaczyk - nowy prezes Aeroklubu Stalowowowlskiego jest na co dzień prezesem zarządu spółki rodzinnej „Memento” świadczącej od roku 1992 kompleksowe usługi pogrzebowe i cmentarne.

Fot. Aeroklub Stalowowolski

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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