24 czerwca 2025

Piorun „włączył” dzwony przy konkatedrze

23 czerwca ok. godz. 24 silne wyładowanie atmosferyczne uszkodziło system elektroniczny sterujący dzwonami przy konkatedrze w Stalowej Woli. Zaczęły samoczynnie bić, a po ich wyłączeniu i zresetowaniu systemu, ok. godz. 2 same włączyły się ponownie. Odłączona elektronika dzwonów czeka teraz na ekipę naprawczą.