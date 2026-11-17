Baśniowa podróż po zmroku

Ogród Świateł to propozycja na rodzinny wieczór i spacer wśród iluminacji inspirowanych historią napisaną przez Carla Collodiego. Przejście całej trasy zajmuje około godziny.

Wizyta zaczyna się przy Bramie Pinokia. Dalej na gości czekają między innymi teatr marionetek pod czerwoną kurtyną, Lis i Kot, Kraina Zabawek z przedmiotami większymi od dorosłych oraz cyrk podświetlony koronami drzew. Na trasie można też wejść do brzucha rekina, a na zakończenie spaceru gości żegna deszcz gwiazd.

Postacie umieszczono nisko, dzięki czemu nawet najmłodsi mogą podejść do nich z bliska.

Godziny otwarcia

Wystawa będzie czynna do 10 stycznia 2027 roku. Od poniedziałku do czwartku można ją zwiedzać w godzinach 17:00–20:00, a w piątki, weekendy i święta od 16:00 do 20:30. Ostatnie wejście odbywa się 30 minut przed zamknięciem.

Od 10 listopada do 15 grudnia wystawa jest nieczynna we wtorki. Nie będzie można jej zwiedzać także 24 i 31 grudnia.

Bilety i praktyczne informacje

Bilety są dostępne online na stronie ogrodswiatel.pl/pl/rzeszow. Nie mają przypisanej daty, dlatego dzień wizyty można zmienić bez dopłaty. Dzieci o wzroście poniżej 100 cm wchodzą za złotówkę. Dostępny jest również bilet sezonowy.

Przy Malawa Fun Park znajduje się bezpłatny parking. Wystawa jest plenerowa, dlatego warto założyć ciepłe ubranie i wygodne buty. Na trasę można wprowadzić wózek dziecięcy, choć miejscami teren jest nierówny. Trasa nie jest dostępna dla wózków inwalidzkich.

/artykuł spondorowany/