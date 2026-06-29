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Stalowa Wola 29 czerwca 2026

PILNE! Ostrzeżenie meteorologiczne!

Urząd Miasta Stalowej Woli ostrzega mieszkańców przed nadchodzącymi burzami, które w poniedzialkowe popołudnie i wieczór mogą przynieść intensywne opady deszczu, silny wiatr oraz lokalne opady gradu. Zjawiska mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia oraz mienia.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Urząd Miasta Stalowej Woli poinformował o wydanym ostrzeżeniu meteorologicznym dotyczącym niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych, które wystąpią w dniu 29 czerwca 2026 roku.

Zgodnie z komunikatem, od godz. 15:00 do godz. 22:00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm. Dodatkowo przewidywane są porywy wiatru osiągające prędkość do 90 km/h, a lokalnie nawet do 100 km/h. Możliwe są również opady gradu.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, zabezpieczenie przedmiotów znajdujących się na balkonach i posesjach oraz unikanie przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania burz.

Mieszkańcy proszeni są o bieżące śledzenie komunikatów pogodowych i stosowanie się do zaleceń służb kryzysowych.

ŹRÓDŁO:
Urząd Miasta Stalowej Woli
https://www.stalowawola.pl/pl/ostrzezenia-meteorologiczne.html

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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