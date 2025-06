Piłkarze HSW zwycięzcami Firmowych Mistrzostw Stalowej Woli

Do turnieju zgłosiło się 8 drużyn: Konesso, Cerkamed Medical Company, Toyota Sacar Stalowa Wola - Mielec, Halmar Meble, Parafialny Klub Sportowy San (rodzice dzieci trenujących w klubie), Huta Stalowa Wola, Przedsiębiorstwo Drogowe Staszów – oddział w Kotowej Woli i Pabax Jastkowice. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy.

Do Wielkiego Finału awansowali zwycięzcy grup, drużyny, które zajęły drugie miejsca zagrały o „brąz”, z trzecich lokat o 5. miejsce, a z czwartych o miejsce 7.

Ostatnie mecze grupowe rozgrywane były w strugach deszczu, ale obfite opady nie robiły żadnego wrażenia na piłkarzach i piłkarkach - w zespole Cerkamedu występowały dwie panie - wszyscy ambitnie walczyli o punkty, ich determinacja i ambicja były silniejsze niż kaprysy pogody. Na szczęście ulewa przeszła, a najważniejsze mecze rozegrane zostały już w promieniach słońca i pięknej aurze.

Do finału awansowała z kompletem zwycięstw Huta Stalowa Wola, a jej rywalem był Pabax Jastkowice. Obie drużyny prezentowały wyrównany poziom, jednak to zespół HSW wykazał się lepszą skutecznością i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Wcześniej rozegrano mecz o 3. miejsce, w którym Przedsiębiorstwo Drogowe Staszów – oddział w Kotowej Woli pokonało Toyotę Sacar Stalowa Wola - Mielec.

I miejsce Huta Stalowa Wola

II miejsce Pabax Jastkowice

III miejsce Przedsiębiorstwo Drogowe Staszów – oddział w Kotowej Woli

Wyniki:

Grupa A: PD Staszów/Kotowa Wola - PKS San 0:9, Konesso - HSW 0:5, PD Staszów/Kotowa Wola - Konesso 7:4, HSW - PKS San 4:1, PD Staszów/Kotowa Wola - HSW 2:3, Konesso - PKS San 6:0.

Grupa B: Halmar - Pabax 1:1, Cerkamed - Toyota 1:6, Halmar - Cerkamed 8:1, Toyota - Pabax 3:5, Halar - Toyota 0:1, Cerkamed - Pabax 2:9.

Mecz o 7. miejsce: PKS San - Cerkamed 18:5

Mecz o 5. miejsce: Konesso - Halmar 5:1

Mecz o 3. miejsce: PD Staszów/Kotowa Wola - Toyota 3:0

Mecz o 1. miejsce: HSW - Pabax 5:2.

Po ostatnim meczu Jakub Golik, dyrektor sportowy i trener PKS San Stalowa Wola podziękował piłkarzom wszystkim drużynom za udział w pierwszych, oczywiście, nieoficjalnych Firmowych Mistrzostwach Stalowa Wola, a ich kapitanowie odebrali piękne, pamiątkowe puchary.