Piłkarski rozkład jazdy w podokręgu Stalowa Wola na 24-25 maja

W „okręgówce” bardzo ważne mecze odbędą się w sobotę. DO Stalowej Woli przyjedzie ŁKS Łowisko. Rezerwy Stali cały czas mają szansę na zajęcie drugiego miejsca i grą w barażach o miejsce w 4 lidze, ale nie mogą sobie pozwolić na gubienie punktów. Czy jednak stać będzie młodą Stal ograć lidera?

Chrapkę na 4 ligą mają także dwie inne Stale; z Gorzyc i z Nowej Dęby. Obydwie tracą do rezerw „Stalówki” tylko 3 punkty. W dużo lepszym położeniu z tej dwójki jest jedenastka Stali Gorzyce, która ma rozegrane dwa mecze mniej. W sobotę drużyna trenera Pawła Wtorka zmierzy się z walcząca o utrzymanie Olimpią Pysznica. Jesienią spotkanie tych drużyn zakończyło się klęska Olimpii. Przegrała u siebie 0:11. Faworyta sobotniej potyczki wskazywać więc nie trzeba.

Stal Nowa Dęba pojedzie do Leżajska, a tam o jakąkolwiek zdobycz punktową będzie bardzo trudno, a ostatnim meczem sobotnim w lidze okręgowej, którego wynik może mieć znaczenie w końcowym układzie tabeli będzie spotkanie Jezioraka Chwałowice z LKS Brzyska Wola. Obydwa kluby zagrożone są spadkiem.

W klasie A na pierwszy plan wysuwa się mecz prowadzącego w tabeli Sanu Wrzawy z LZS Żabno. U siebie lider tylko w jednym spotkaniu stracił punkty. Było to jesienią w przegranym meczu z Czarnymi Lipa 0:2. Pozostałe 10 meczów piłkarze Sanu wygrali. Natomiast drużyna z Żabna udowodniła, że umie rozgrywać mecze wyjazdowe i punktowa na obcych boiskach. Z 10 delegacji wróciła z 7 zwycięstwami i 1 remisem.

W grupie B zapraszamy na spotkanie wicelidera z liderem. W Ulanowie potencjał Retmana Ulanów zweryfikuje Unia Nowa Sarzyna. Gospodarze tego meczu mają tylko dwa punkty przewagi na d trzecim w tabeli Advitem Łętownia, który dzień później podejmie GKS Groble.

Liga okręgowa

27. kolejka

24 maja: Stal II Stalowa Wola - ŁKS Łowisko (16), Pogoń Leżajsk - Stal Nowa Dęba (17), Stal Gorzyce - Olimpia Pysznica (17), Jeziorak Chwałowice - LKS Brzyska Wola (17).

25 maja: Sparta Jeżowe - Transdźwig Stale (16), Tanew Wólka Tanewska - Słowianin Grębów (16), San Kłyżów - LZS Zdziary (16).

Pauzuje Siarka II.

Klasa A I

23. kolejka

24 maja: Bukowa Jastkowice - Wisan Skopanie (16.30), San Wrzawy - LZS Żabno (17), Unia Skowierzyn - LZS Wola Rzeczycka (17)

25 maja: Płomień Trześń - Czarni Lipa (11), Kolejarz Knapy - Junior Zakrzów (16), Strzelec Dąbrowica - LZS Jadachy (16), Łęg Stany - KP Zarzecze (17),

Klasa A II

23. kolejka

24 maja: KS Sarzyna - Czarni Sójkowa (16), Francesco Jelna - KS Podwolina (16), Jodła Przychojec - Staromieszczanka Stare Miasto (17), Retman Ulanów - Unia Nowa Sarzyna (17).

25 maja: Sokół Hucisko - Górnovia (11), Advit Łętownia - GKS Groble (16), Podlesianka Kamień - KS Jarocin (16).

Klasa B II

23. kolejka

24 maja: Orzeł Rudnik nad Sanem - Jutrzenka Kopki (17).

25 maja: Lotnik Turbia - WKS Kurzyna (13), Milenium Bieliny - Herosi Krzaki-Słomiana (13), Huragan Zdziechowice - Polonia Przędzel (13), Rotunda Krzeszów - Orzeł Glinianka (17), Truck Kotowa Wola - Sanna Zaklików (18).

Pauzują Wichry Rzeczyca Długa