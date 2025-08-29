Piłkarski rozkład jazdy podokręg Stalowa Wola

Arbitrem piątkowego spotkania Sokoła Kamień z LZS Zdziary będzie Tomasz Chemera ze Stalowej Woli (Fot. Fotografia Sportowa - Damian Kuziora)

Mecz spadkowicza z 4 ligi z drużyną ze Zdziar, która od kilku lat odgrywa czołową rolę w rozgrywkach stalowowolskiej „okręgówki, która w środę wyeliminowała z Pucharu Polski LZS Żabno, zapowiada się niezwykle interesująco.

Sokół dostał ostatnio „baty” w Stalowej Woli - a wcześniej w trzech meczach rozgromił KS Podwolinę na jej boisku w Pucharze Polski 6:0, Jezioraka w Chwałowicach 7:2 i w domu Unię Nowa Sarzyna 6:1 - i zrobi wszystko, żeby dobrze wypaść przed swoją publicznością, pod warunkiem, że pozwoli mu na to ekipa trenera Pawła Szafrana i najlepszy napastnik LZS Zdziary, były piłkarz Sokoła Kamień, Artur Łuczak. Równie ciekawie zapowiada się mecz Pogoni Leżajsk ze Stalą Nowa Dęba, a więc drużyn, które mają w tym sezonie zaatakować bramy 4 ligi.

Liga okręgowa

4. kolejka, 29 sierpnia: Sokół Kamień - LZS Zdziary (17.30), San Kłyżów - Siarka II (18), 30 sierpnia: Czarni Lipa - Unia Nowa Sarzyna (11), Stal Nowa Dęba - Pogoń Leżajsk (17), Tanew Wólka Tanewska - Stal II Stalowa Wola (17), 31 sierpnia: LKS Brzyska Wola - Jeziorak Chwałowice (13.30), Sparta Jeżowe - Olimpia Pysznica (17), pauzuje Słowianin Grębów

Klasa A grupa I

4. kolejka, 30 sierpnia: Junior Zakrzów - Bukowa Jastkowice (16), Truck Kotowa Wola - Płomień Trześń (17), Kolejarz Knapy - LZS Wola Rzeczycka (18), 31 sierpnia: LZS Żabno - Strzelec Dąbrowica (17), Koniczynka Ocice - Wisan Skopanie (17), LZS Jadachy - KS Żupawa (17), Łęg Stany - KP Zarzecze (17).

Klasa A grupa II

4. kolejka, 30 sierpnia: KS Sarzyna - KS Podwolina (17), Milenium Bieliny - Jodła Przychojec (17), Staromieszczanka Stare Miasto - Czarni Sójkowa (17), Podlesianka Kamień - Sokół Hucisko (17), 31 sierpnia: Pogoń II Leżajsk - Górnovia (17), Retman Ulanów - GKS Groble (17), Azalia Wola Zarczycka - Advit Łętownia (17).

Klasa B grupa II

4. kolejka, 30 sierpnia: Czarni II Lipa - Tanew Harasiuki (14), 31 sierpnia: San Stalowa Wola - Jutrzenka Kopki (14), Orzeł Glinianka - Huragan Zdziechowice (14), WKS Kurzyna - Lotnik Turbia (14), Orzeł Rudnik nad Sanem - Rotunda Krzeszów (15), Sanna Zaklików - Herosi Krzaki-Słomiana (16), Polonia Przędzel - Wichry Rzeczyca Długa (17),