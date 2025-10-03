Miesięcznik
Wiktor Gnatek ze Stali Stalowa Wola zdobył dwie bramki w ostatnim meczu z Sanem. Z lewej kapitan jedenastki z Kłyżowa Piotr Pięta
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin Harasiuki 3 października 2025

Piłkarski rozkład jazdy (O, A, B) na 3-5 października

Przed nami kolejne spotkania w lidze okręgowej i klasach A i B. Już dzisiaj, 3 października wybiegną na boisko w Stalowej Woli piłkarze rezerw „Stalówki” i LZS Zdziary. Spotkanie sędziować będzie Mariusz Myszka. Początek meczu o godzinie 17.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Faworytem w spotkaniu drugiej i trzeciej drużyny ligi okręgowej będą podopieczni trenera Sławomira Adamusa. Pod warunkiem, że obrońcy Stali wyłączą z gry supersnajpera LZS-u, Artura Łuczaka, a napastnicy będą dużo bardziej skuteczni pod bramką rywala, niż ostatnio w meczu z Sanem Kłyżów.
W ubiegłym sezonie mecz obydwu drużyn rozgrywany w Stalowej Woli zakończył się zwycięstwem Stali 6:0. W Zdziarach, w rewanżu było 1:0 dla LZS-u.
W meczach klasy A najciekawiej powinno być w Skopaniu. Wisan nie przegrał u siebie ani razu, stracił tylko jeden punkt, remisując z Truckiem Kotowa Wola 2:2. Jego rywal, lider grupy I, Łęg Stany rozegrał cztery mecze na wyjeździe. Wszystkie zakończył zwycięstwem.

10. kolejka
3 października: Stal II Stalowa Wola - LZS Zdziary (17)
4 października: Czarni Lipa - Siarka II Tarnobrzeg (15), LKS Brzyska Wola - Olimpia Pysznica (16)
5 października: San Kłyżów - Słowianin Grębów (15), Sokół Kamień - Stal Nowa Dęba (15), Tanew Wólka Tanewska - Sparta Jeżowe (15), Jeziorak Chwałowice - Pogoń Leżajsk (15).
pauzuje Unia Nowa Sarzyna.

Klasa A grupa I
9. kolejka
4 października: KS Żupawa - LZS Żabno (16), Wisan Skopanie - Łęg Stany (16),
5 października: Strzelec Dąbrowica - Kolejarz Knapy (14), Bukowa Jastkowice - LZS Wola Rzeczycka (14), Płomień Trześń - KP Zarzecze (15), Koniczynka Ocice - LZS Jadachy (15), Truck Kotowa Wola - Junior Zakrzów (16)

Klasa A grupa II
9. kolejka
4 października: KS Podwolina - Retman Ulanów (15), Jodła Przychojec - Azalia Wola Zarczycka (16), Pogoń II Leżajsk - Staromieszczanka Stare Miasto (16).
5 października: Sokół Hucisko - KS Sarzyna (11), Milenium Bieliny - Podlesianka Kamień (13), Górnovia Górno - Advit Łętownia (15)
9. listopada: Czarni Sójkowa - GKS Groble (14)

Klasa B grupa II
9. kolejka
4 października: Orzeł Rudnik nad Sanem - Orzeł Glinianka (15.30)
5 października: Tanew Harasiuki - Polonia Przędzel (12), WKS Kurzyna - Sanna Zaklików (12), Huragan Zdziechowice - Czarni II Lipa (12), Herosi Krzaki-Słomiana - Wichry Rzeczyca Długa (12.30), Lotnik Turbia - Jutrzenka Kopki (15), Rotunda Krzeszów - San Stalowa Wola (16).

avatar
