Piłkarski rozkład jazdy na weekend 18-19 października

W lidze okręgowej ciekawie zapowiada się sobotnie spotkanie Czarnych Lipa ze Stalą Nowa Dęba, a jeszcze ciekawej niedzielny pojedynek rezerw Stali Stalowa Wola z Pogonią Leżajsk.

W grupie I klasy A lider ze Stanów pojedzie w niedzielę do Ocic na spotkanie z czwartą w tabeli Koniczynką, a wicelider z Kotowej Woli podejmie dzień wcześniej outsidera, Kolejarza Knapy.

W grupie II prowadząca Podlesianka wybierze się do Starego Miasta. Lider ma na swoim koncie 9 zwycięstw i 1 remis, a Staromieszczanka 1 zwycięstwo i 9 porażek. Ciężka przeprawa czeka w Leżajsku Retmana Ulanów.

W grupie B grupa II lider z Krzeszowa podejmie wicelidera z Rzeczycy Długiej.

Liga okręgowa

18 października: Tanew Wólka Tanewska – Słowianin Grębów (15), Czarni Lipa - Stal Nowa Dęba (15), Unia Nowa Sarzyna – Olimpia Pysznica (15)

19 października: San Kłyżów – Sokół Kamień (15), LKS Brzyska Wola - Sparta Jeżowe (15), Jeziorak Chwałowice - Siarka II (15), Stal II Stalowa Wola - Pogoń Leżajsk (15)

Pauzuje LZS Zdziary

Klasa A grupa I

18 października: Wisan Skopanie - LZS Wola Rzeczycka (15), Junior Zakrzów - LZS Jadachy (15), Truck Kotowa Wola - Kolejarz Knapy (16)

19 października: Bukowa Jastkowice – LZS Żabno (15), Płomień Trześń - KP Żupawa (15), Strzelec Dąbrowica - KP Zarzecze (15), Koniczynka Ocice - Łęg Stany (15)

Klasa A grupa II

18 października: Jodła Przychojec - GKS Groble (15), KS Podwolina - Advit Łętownia (15), Milenium Bieliny - Azalia Wola Zarczycka (15), Staromieszczanka Stare Miasto - Podlesianka Kamień (15.30), Pogoń II Leżajsk – Retman Ulanów (17)

19 października: Czarni Sójkowa – KS Sarzyna (15), Górnovia - Sokół Hucisko (15)

Klasa B grupa II

18 października: Orzeł Rudnik - San Stalowa Wola (14.30)

19 października: Herosi Słomiana-Krzaki - Czarni II Lipa (12), Lotnik Turbia - Huragan Zdziechowice (12), Rotunda Krzeszów - Wichry Rzeczyca Długa (11), Tanew Harasiuki - Jutrzenka Kopki (12), WKS Kurzyna - Polonia Przędzel (12), Sanna Zaklików - Orzeł Glinianka (15.30)