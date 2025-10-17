Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Jeżowe Radomyśl nad Sanem Pysznica Zaleszany Bojanów Krzeszów Jarocin Harasiuki 17 października 2025

Piłkarski rozkład jazdy na weekend 18-19 października

Coraz większymi krokami zbliżamy się do zakończenia jesiennej rundy w ligach piłkarskich prowadzonych przez podokręg Stalowa Wola. Na jaki stadion, na jaki mecz wybrać się w najbliższy weekend?

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W lidze okręgowej ciekawie zapowiada się sobotnie spotkanie Czarnych Lipa ze Stalą Nowa Dęba, a jeszcze ciekawej niedzielny pojedynek rezerw Stali Stalowa Wola z Pogonią Leżajsk.
W grupie I klasy A lider ze Stanów pojedzie w niedzielę do Ocic na spotkanie z czwartą w tabeli Koniczynką, a wicelider z Kotowej Woli podejmie dzień wcześniej outsidera, Kolejarza Knapy.
W grupie II prowadząca Podlesianka wybierze się do Starego Miasta. Lider ma na swoim koncie 9 zwycięstw i 1 remis, a Staromieszczanka 1 zwycięstwo i 9 porażek. Ciężka przeprawa czeka w Leżajsku Retmana Ulanów.
W grupie B grupa II lider z Krzeszowa podejmie wicelidera z Rzeczycy Długiej.

Liga okręgowa
18 października: Tanew Wólka Tanewska – Słowianin Grębów (15), Czarni Lipa - Stal Nowa Dęba (15), Unia Nowa Sarzyna – Olimpia Pysznica (15)
19 października: San Kłyżów – Sokół Kamień (15), LKS Brzyska Wola - Sparta Jeżowe (15), Jeziorak Chwałowice - Siarka II (15), Stal II Stalowa Wola - Pogoń Leżajsk (15)
Pauzuje LZS Zdziary

Klasa A grupa I
18 października: Wisan Skopanie - LZS Wola Rzeczycka (15), Junior Zakrzów - LZS Jadachy (15), Truck Kotowa Wola - Kolejarz Knapy (16)
19 października: Bukowa Jastkowice – LZS Żabno (15), Płomień Trześń - KP Żupawa (15), Strzelec Dąbrowica - KP Zarzecze (15), Koniczynka Ocice - Łęg Stany (15)

Klasa A grupa II
18 października: Jodła Przychojec - GKS Groble (15), KS Podwolina - Advit Łętownia (15), Milenium Bieliny - Azalia Wola Zarczycka (15), Staromieszczanka Stare Miasto - Podlesianka Kamień (15.30), Pogoń II Leżajsk – Retman Ulanów (17)
19 października: Czarni Sójkowa – KS Sarzyna (15), Górnovia - Sokół Hucisko (15)

Klasa B grupa II
18 października: Orzeł Rudnik - San Stalowa Wola (14.30)
19 października: Herosi Słomiana-Krzaki - Czarni II Lipa (12), Lotnik Turbia - Huragan Zdziechowice (12), Rotunda Krzeszów - Wichry Rzeczyca Długa (11), Tanew Harasiuki - Jutrzenka Kopki (12), WKS Kurzyna - Polonia Przędzel (12), Sanna Zaklików - Orzeł Glinianka (15.30)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego
Stalowa Wola
Świetny występ bokserów Stali Stalowa Wola w memoriale Jerzego Hadego
W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała
Stalowa Wola
W sobotę z Basketem Hills Bielsko-Biała
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce
Stalowa Wola
W sobotę derby! Sokół Nisko - Stal Gorzyce
Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia
Stalowa Wola
Bruno Takmadżan podwójnym mistrzem Podkarpacia
Porażka Stali z juniorami Resovii
Stalowa Wola
Porażka Stali z juniorami Resovii
Vincent Thoni zwycięzcą AZS-ITT Łódź Cup
Stalowa Wola
Vincent Thoni zwycięzcą AZS-ITT Łódź Cup
Maciej Musiał nowym trenerem „Stalówki”
Stalowa Wola
Maciej Musiał nowym trenerem „Stalówki”
Marcin Płuska nie jest już trenerem „Stalówki”
Stalowa Wola
Marcin Płuska nie jest już trenerem „Stalówki”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu