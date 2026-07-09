Piknik Sołecki i 70-lecie LZS Bukowa Jastkowice

Impreza rozpocznie się już o godz. 8 turniejem dla dzieci „Aktywny Orlik”. Od godz. 12 zaplanowano gry terenowe (zapisy przy Orliku) oraz gry i zabawy z animatorami.

W godzinach 16-18 odbędą się warsztaty majsterkowania dla dzieci. Przez cały piątek i sobotę będzie działać wesołe miasteczko, a w dniu pikniku dmuchańce będą dostępne bezpłatnie.

Oficjalne rozpoczęcie Pikniku Sołeckiego nastąpi o godz. 16. W programie znalazły się koncert zespołu gitarowego przygotowanego przez Annę Partykę, prezentacje wokalne młodzieży z Jastkowic oraz występ „Seniorek” z Klubu Seniora z Jastkowic.

O godz. 16.30 na stadionie rozegrany zostanie jubileuszowy mecz LZS Bukowa Jastkowice z delegacjami klubów sportowych.

Na godz. 18.15 zaplanowano podsumowanie działalności LZS Bukowa Jastkowice i wręczenie statuetek. Następnie wystąpi grupa rekonstrukcyjna z programem „Wrzesień 1939”, Zespół Ludowy Jastkowianie z widowiskiem przygotowanym przez Grażynę Kołacz-Antosik, a także Kapela Ludowa Lasowianka Edwarda Horoszki.

Zwieńczeniem wydarzenia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o godz. 22.

Imprezę poprowadzi Marta Górecka. Organizatorami wydarzenia są Rada Sołecka Jastkowice oraz LZS Bukowa Jastkowice.