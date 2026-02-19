Miesięcznik
Pikają od rana do wieczora. Mieszkańcy mają dość sygnalizacji na Okulickiego

Od połowy grudnia 2025 roku na ulicy Okulickiego w Stalowej Woli przy dwóch przejściach dla pieszych - w tym jednym w pobliżu dworca PKS - w godzinach 6-18 działa sygnalizacja świetlna. Miało być bezpieczniej, zwłaszcza dla pieszych, w tym osób niewidomych. I jest. Problem w tym, że dla części mieszkańców okolicznych bloków to bezpieczeństwo ma bardzo donośny sygnał.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Chodzi o dźwiękowe „pikanie” dla osób niewidomych. Mieszkańcy wieżowców stojących w pobliżu przejścia skarżą się, że jest ono tak głośne, że słychać je nawet przy zamkniętych oknach.

- Mieszkam w trzeciej klatce na piątym piętrze. Akurat z tej strony robiłam sobie sypialnię i wszystko doskonale słyszę. Zastanawiam się dlaczego to tak mocno jest. Moje córki mieszkają w Lublinie i nawet tam nie jest tak głośno. To przeszkadza, jak jeżdżą samochody to tego tak nie słychać, ale porą nocną na przykład bardzo było to słychać i jest to uciążliwe. Dla mnie starszej, która ma problem ze spaniem, ten dźwięk mnie wybudza. Nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że to jest źle ustawione, bo to jest tak głośne - mówi pani Teresa, mieszkanka bloku przy ul. Okulickiego 8.

Temat wybrzmiał również podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.

- Mieszkanka zwraca uwagę, że dźwięki sygnalizacji świetlnej na Okulickiego, te słynne światła, są za głośnie. Nawet przy zamkniętych oknach mieszkańcy skarżą się, że głośno to pika i żeby to przyciszyć. Ja jak idę po chleb już na Okulickiego 10 słyszę to pikanie - mówił radny miejski Dariusz Przytuła.

Głos zabrała także przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa.

- Faktycznie prosilibyśmy o wyłączenie tego dźwięku, ponieważ ludzie nie mogą znieść tego pikania. Tak jak pisałam we wcześniejszej interpelacji, że to pikanie jest głośne i żeby je wyłączyć albo wyciszyć, o to proszą mieszkańcy - podkreśliła Ilona Kaczmarek.

- Mieszkam praktycznie przy tych światłach. Mam okna wychodzące na tę stronę. Także rozumiem mieszkańców dlaczego jest to uciążliwe. Moim zdaniem ten dźwięk jest za głośny. Do godziny 18 słyszymy go cały czas, nawet jak się zamknie okna. W ostatnich dniach kiedy była awaria słyszeliśmy go także w nocy. Co 30–40 sekund ten sygnał działa przez kilkanaście sekund i tak w kółko - mówi radny Kamil Maciejak, który również mieszka przy ul. Okulickiego.

Kilka dni temu doszło do nocnej awarii sygnalizacji. Choć światła powinny działać w określonych godzinach, mieszkańcy przez całą noc słyszeli charakterystyczny sygnał. Jak mówią - bez przerwy.

Do sprawy odniósł się prezydent miasta.

- Jeżeli chodzi o kwestię sygnalizacji, mieszkanka opisywała do mnie tę sprawę. Ona była wyjaśniana i od razu została zlecona naprawa tej awarii w zakresie przycisku, który wzbudza sygnalizację. Kwestia głośności czy w ogóle wyłączenia tego dźwięku zostanie przeanalizowana - powiedział prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Mieszkańcy podkreślają, że nie są przeciwni samej sygnalizacji ani rozwiązaniom ułatwiającym życie osobom niewidomym. Chodzi wyłącznie o natężenie dźwięku i jego dostosowanie do warunków zabudowy mieszkaniowej.

Czy „słynne światła” na Okulickiego zostaną ściszone? Na razie nie ma konkretnej decyzji. Jedno jest pewne - temat nie ucichnie tak łatwo, jak chcieliby tego mieszkańcy.

