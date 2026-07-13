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Fot. KPP Stalowa Wola
5.0 / 5
Zaleszany 13 lipca 2026

Pijany 34-latek na hulajnodze potrącony na przejściu w Agatówce

Do groźnego wypadku doszło w sobotę, 11 lipca, po godz. 5 na drodze krajowej nr 77 w Agatówce. W zderzeniu busa z hulajnogą elektryczną ranny został 34-letni mieszkaniec regionu, który kierował jednośladem.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-latek wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych, gdzie został potrącony przez Mercedesa, którym kierował 61-letni mężczyzna.

Poszkodowany z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Kierowca busa był trzeźwy.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przebieg wypadku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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