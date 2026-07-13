Pijany 34-latek na hulajnodze potrącony na przejściu w Agatówce

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 34-latek wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych, gdzie został potrącony przez Mercedesa, którym kierował 61-letni mężczyzna.

Poszkodowany z obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Kierowca busa był trzeźwy.

Na miejscu pracowali policjanci, którzy wykonali oględziny i zabezpieczyli ślady. Funkcjonariusze wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przebieg wypadku.