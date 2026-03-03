Pijany kierowca wjechał w rondo. Miał blisko 3 promile

Informacja o kolizji wpłynęła do dyżurnego miejscowej komendy po godz. 7. Na miejsce skierowano patrol. Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący oplem 51-latek jechał od strony Niska w kierunku Sandomierza. Na rondzie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w nasyp.

Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie blisko 2,8 promila alkoholu. Mężczyzna, mieszkaniec powiatu stalowowolskiego, otrzymał pomoc medyczną na miejscu - nie było potrzeby przewożenia go do szpitala.

51-latek został zatrzymany. W niedzielę usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości i przyznał się do winy. Sprawa trafi do sądu. Zgodnie z przepisami grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności, a także wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów.