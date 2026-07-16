Pijany kierowca uderzył w barierki na ul. Wałowej

Do zdarzenia doszło 13lipca przed godziną 19. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli otrzymał zgłoszenie o kierowcy Peugeota, który uderzył w osiedlowe barierki przy ul. Wałowej.

Patrol, który pojawił się na miejscu, zastał wskazany pojazd. Za kierownicą siedział 54-letni mieszkaniec województwa małopolskiego. Funkcjonariusze od razu wyczuli od niego alkohol. Mężczyzna tłumaczył, że chciał jedynie przeparkować samochód.

Badanie alkomatem wykazało, że miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili również jego dane w systemach i ustalili, że posiada cofnięte uprawnienia do kierowania oraz obowiązuje go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, orzeczony przez sąd.

54-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej izby zatrzymań. Usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz złamania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania.

Jak informuje policja, mężczyzna odpowie w warunkach recydywy, ponieważ w przeszłości odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.