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Fot. KPP Stalowa Wola
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Stalowa Wola 3 sierpnia 2026

Pijany kierowca BMW uderzył w trzy auta

Nocna jazda 27-latka zakończyła się kolizją i poważnymi problemami. Mężczyzna kierujący BMW stracił panowanie nad samochodem i uszkodził trzy zaparkowane auta. Jak się okazało, był pijany - miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc, 1 sierpnia, na drodze osiedlowej przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji i pojechali na miejsce, aby wyjaśnić, co się wydarzyło.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 27-letni kierowca BMW nie zapanował nad pojazdem i uderzył w trzy prawidłowo zaparkowane samochody. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale auta zostały uszkodzone.

Podczas kontroli policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. Podczas doprowadzania 27-latek miał znieważać policjantów oraz kierować wobec nich groźby.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz kierowania wobec nich gróźb w celu zmuszenia ich do odstąpienia od wykonywanych czynności.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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