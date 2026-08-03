Pijany kierowca BMW uderzył w trzy auta

Do zdarzenia doszło w sobotnią noc, 1 sierpnia, na drodze osiedlowej przy Alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kolizji i pojechali na miejsce, aby wyjaśnić, co się wydarzyło.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 27-letni kierowca BMW nie zapanował nad pojazdem i uderzył w trzy prawidłowo zaparkowane samochody. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został ranny, ale auta zostały uszkodzone.

Podczas kontroli policjanci sprawdzili trzeźwość kierowcy. Badanie wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mu prawo jazdy, a on sam trafił do policyjnej izby zatrzymań.

Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. Podczas doprowadzania 27-latek miał znieważać policjantów oraz kierować wobec nich groźby.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości, znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz kierowania wobec nich gróźb w celu zmuszenia ich do odstąpienia od wykonywanych czynności.

O jego dalszym losie zdecyduje sąd.