Pijani nastolatkowie na rowerach

Do pierwszego zdarzenia doszło we wtorek, 28 lipca, na terenie Niska. Policjanci patrolujący miasto zwrócili uwagę na rowerzystę, którego sposób jazdy wzbudzał podejrzenia. Podczas kontroli okazało się, że 15-letni mieszkaniec gminy Nisko był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało 1,49 promila alkoholu w jego organizmie.

Kolejna interwencja miała miejsce dzień później w Rudniku nad Sanem. Mundurowi zostali wezwani do nastolatka, który przewrócił się podczas jazdy rowerem. Jak ustalili funkcjonariusze, 16-latek jechał, nie trzymając rąk na kierownicy, przez co stracił panowanie nad jednośladem i upadł. Na szczęście nie odniósł poważniejszych obrażeń. Badanie wykazało, że miał ponad 0,9 promila alkoholu w organizmie.

Obaj nieletni zostali przekazani pod opiekę rodziców. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.