Pietrzyk raz, Pietrzyk dwa i Sokołek trzy punkty ma!

Pierwszą w 28. minucie uderzeniem z rzutu wolnego, a drugą, po przerwie, z rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręka jednego z piłkarzy Wiązownicy. Pietrzyk ma już na swoim koncie 6 zdobytych bramek.

Kolejnym rywalem Sokoła będzie Stal Gorzyce, a więc czekają nas derby podokręgu Stalowa Wola - 18 października, Nisko, godz. 15.30.

KS WIĄZOWNICA - SOKÓŁ NISKO 0:2 (0:1)

0-1 Pietrzyk (28), 0-2 Pietrzyk (68 - rzut karny)

Wiązownica: Osobiński - Mazur (40 Pudlik), Mazek, Piątek (78 Botwina), Kapuściński, Maj, Baraniuk, Kiełt, Buńko, Mena Zieliński.

Sokół: Konefał - Halamaka, Stępień, Lebioda (84 Kuca), Bieniasz (84 Zwolski), Kelechi (90 Krol), Drelich, Bednarz (90 Ciemierkiewicz), Dziopak (70 Olszowy), Pietrzyk (90 Zakałyk), Maćkowiak.

Sędziował Paweł Kantor (Dębica).

Żółte kartki: Maj - Bednarz.