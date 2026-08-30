Pięściarze już po ważeniu. O godz. 18 Stal zmierzy się z „Resztą Świata”

Podczas ceremonii kolejno przedstawiano zawodników, którzy już za kilka godzin staną naprzeciwko siebie w ringu. Pięściarze weszli na wagę, a następnie spotkali się twarzą w twarz podczas tradycyjnego „face to face”. Nie zabrakło wspólnych zdjęć i pierwszych sportowych emocji.

Tegoroczny memoriał odbędzie się w formule meczu „Stal Stalowa Wola kontra Reszta Świata”. W każdym z 12 pojedynków zawodnik gospodarzy, reprezentujący czerwony narożnik, zmierzy się z pięściarzem innego klubu. Do Stalowej Woli przyjechali reprezentanci Krosna, Rzeszowa, Jędrzejowa, Brzeska i Dobczyc, a także słowackiego Humennego.

Karta walk VII Memoriału im. Lucjana Treli

Filip Wojtyna – Stanislav Sivy (MFB Humenné, Słowacja)

Alex Sitarski – Konrad Wacek (Gawra Krosno)

Albert Kozioł – Kamil Piskorczyk (Armagedon Jędrzejów)

Maciej Herdzik – Jan Stulin (Stal Rzeszów)

Hubert Sieradzki – Jakub Pelczar (Gawra Krosno)

Mateusz Skibski – Dawid Małek (Stal Rzeszów)

Arsen Naslyan – Dominik Bober (Magic Boxing Brzesko)

Filip Klimek – Sebastian Gerboc (MFB Humenné, Słowacja)

Mikołaj Siembida – Dominik Hlebda (Czaja B.C. Dobczyce)

Patryk Zarębski – Samuel Kulik (Stal Rzeszów)

Jakub Kwiatek – Łukasz Fendrych (Armagedon Jędrzejów)

Tobiasz Zarzeczny – Kamil Zakrzewski (Magic Boxing Brzesko)

W ubiegłym roku stalowowolscy pięściarze wygrali siedem z jedenastu punktowanych walk, a cały mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 14:8. Czy także tym razem Stal okaże się lepsza od „Reszty Świata”? Przekonamy się już dziś wieczorem.

Memoriał organizowany jest dla uczczenia pamięci Lucjana Treli – jednego z najwybitniejszych zawodników w historii stalowowolskiego boksu, pięciokrotnego mistrza Polski, wielokrotnego reprezentanta kraju oraz olimpijczyka z Meksyku z 1968 roku.

Początek gali o godz. 18 na tarasie Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Sierpnia 9 w Stalowej Woli.

Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego ważenia i prezentacji zawodników.