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Stalowa Wola 30 sierpnia 2026

Pięściarze już po ważeniu. O godz. 18 Stal zmierzy się z „Resztą Świata”

24 zawodników i 12 pojedynków, w których pięściarze Stali Stalowa Wola zmierzą się z rywalami z innych klubów z Polski oraz Słowacji. W niedzielę, 30 sierpnia, w Galerii VIVO! odbyło się oficjalne ważenie i prezentacja par przed VII Międzynarodowym Memoriałem im. Lucjana Treli. Początek gali o godz. 18 na tarasie Miejskiego Domu Kultury.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Podczas ceremonii kolejno przedstawiano zawodników, którzy już za kilka godzin staną naprzeciwko siebie w ringu. Pięściarze weszli na wagę, a następnie spotkali się twarzą w twarz podczas tradycyjnego „face to face”. Nie zabrakło wspólnych zdjęć i pierwszych sportowych emocji.

Tegoroczny memoriał odbędzie się w formule meczu „Stal Stalowa Wola kontra Reszta Świata”. W każdym z 12 pojedynków zawodnik gospodarzy, reprezentujący czerwony narożnik, zmierzy się z pięściarzem innego klubu. Do Stalowej Woli przyjechali reprezentanci Krosna, Rzeszowa, Jędrzejowa, Brzeska i Dobczyc, a także słowackiego Humennego.

Karta walk VII Memoriału im. Lucjana Treli

  • Filip Wojtyna – Stanislav Sivy (MFB Humenné, Słowacja)
  • Alex Sitarski – Konrad Wacek (Gawra Krosno)
  • Albert Kozioł – Kamil Piskorczyk (Armagedon Jędrzejów)
  • Maciej Herdzik – Jan Stulin (Stal Rzeszów)
  • Hubert Sieradzki – Jakub Pelczar (Gawra Krosno)
  • Mateusz Skibski – Dawid Małek (Stal Rzeszów)
  • Arsen Naslyan – Dominik Bober (Magic Boxing Brzesko)
  • Filip Klimek – Sebastian Gerboc (MFB Humenné, Słowacja)
  • Mikołaj Siembida – Dominik Hlebda (Czaja B.C. Dobczyce)
  • Patryk Zarębski – Samuel Kulik (Stal Rzeszów)
  • Jakub Kwiatek – Łukasz Fendrych (Armagedon Jędrzejów)
  • Tobiasz Zarzeczny – Kamil Zakrzewski (Magic Boxing Brzesko)

W ubiegłym roku stalowowolscy pięściarze wygrali siedem z jedenastu punktowanych walk, a cały mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 14:8. Czy także tym razem Stal okaże się lepsza od „Reszty Świata”? Przekonamy się już dziś wieczorem.

Memoriał organizowany jest dla uczczenia pamięci Lucjana Treli – jednego z najwybitniejszych zawodników w historii stalowowolskiego boksu, pięciokrotnego mistrza Polski, wielokrotnego reprezentanta kraju oraz olimpijczyka z Meksyku z 1968 roku.

Początek gali o godz. 18 na tarasie Miejskiego Domu Kultury przy ul. 1 Sierpnia 9 w Stalowej Woli.

Zobaczcie zdjęcia z oficjalnego ważenia i prezentacji zawodników.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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