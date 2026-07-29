Bojanów był jedną z ostatnich gmin na Podkarpaciu bez żłobka. Była, bowiem 1 września wystartuje Akademia Małej Pszczółki – nowa i w pełni funkcjonalna placówka opiekuńcza dla dzieci w wieku od 20. tygodni do lat 3. Właśnie trwa nabór podopiecznych i kadry, która będzie się nimi opiekować.

Szkoła w Przyszowie wybudowana została w III RP i trochę na wyrost. Demografia dostała czkawki i w gmachu zostały wolne przestrzenie. Częściowo wypełnili je przedszkolacy, a żłobek w gminie aż się prosił. Problem był w kosztach jego budowy. Gmina znalazła jednak sposób na obejście kosztów. To Krajowy Plan Odbudowy – Aktywny Maluch, który to program wspiera finansowo akuratnie takie inicjatywy. Umowę z państwem gmina podpisała w 2024 r., a po niespełna dwóch latach są jej efekty.

Zaadaptowanie szkolnego budynku na żłobek i jego wyposażenie kosztowało 3,2 mln. zł. Za te pieniądze powstało miejsce opieki nad 45. najmłodszymi obywatelami gminy, w trzech grupach wiekowych. Pierwszeństwo w zapisie swoich dzieci do żłobka mają mieszkańcy gminy nad Łęgiem, ale jeżeli zostaną wolne miejsca będą przyjmowane dzieci z gmin ościennych. Nazwa żłobka jest efektem gminnego konkursu i nie jest przypadkowa, gdyż nawiązuje do tradycji pszczelarskich Bojanowa i jego okolic. W drugi weekend sierpnia odbędą się w Bojanowie tradycyjne Dni Miodu, a 21 sierpnia żłobek z pszczołą w nazwie otworzy swoje drzwi dla ciekawskich. Oficjalnie zostanie otwarty 1 września. W prezencie od państwa gmina dostała 1,35 mln. zł na utrzymanie żłobka przez pierwsze trzy lata od startu.