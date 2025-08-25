Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 25 sierpnia 2025

Pierwszy zawodowy tytuł Karola Filara w grze pojedynczej

Podczas rozgrywanych w lipcu w Stalowej Woli LOTTO 99. Narodowych Mistrzostwach Polski najlepszym zawodnikiem gry pojedynczej został Karol Filar. W niedzielę aktualny reprezentant BKT Advantage Bielsko-Biała zdobył pierwszy zawodowy tytuł w karierze, wygrywając turniej rangi ITF M15 Kraków Open zaliczany do cyklu LOTTO PZT Polish Tour.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pochodzący z Rzeszowa zawodnik pierwsze lekcje tenisa pobierał w Miejskim Klubie Tenisowym w Stalowej Woli u trenera Włodzimierza Pikulskiego. A o tym, że cały czas czuje się związany ze Stalową Wolą i naszym klubem, mówił Karol Filar przed finałowym pojedynkiem mistrzostw Polski w Stalowej Woli.
– Czuję się tutaj jak w domu, bo przecież od najmłodszych lat trenowałem w Stalowej Woli. Nie skłamię, że jestem prawie wychowankiem klubu, którego uczył grać w tenisa trener Włodzimierz Pikulski. Grałem w barwach MKT Stalowa Wola w „drużynówce”. Znam tutaj wszystkie korty jak własną kieszeń - Widzę mnóstwo znajomych twarzy i z jednej strony to bardzo miłe, fajne uczucie, a z drugiej, czuję lekki dreszczyk emocji i dużą presję - mówił po jednym z pojedynków Karol Filar.
Na kortach nie było jednak tego widać. W Stalowej Woli przez cały turniej grał jak natchniony. W najważniejszym meczu, w finale pokonał Doriana Juszczaka ze Szczecina 2:6, 6:2, 6:1,
W niedzielę były zawodnik MKT Stalowa Wola zdobył pierwszy w swojej karierze tenisowej zawodowy tytuł, wygrywając turniej rangi ITF M15 Kraków Open z cyklu LOTTO PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski. W finale pokonał rozstawionego z numerem 3, Władysława Orłowa z Ukrainy 7:6, 6:4.
Karol Filar to także stały sparingpartner najlepszej obecnie zawodniczki MKT Stalowa Wola, Oliwii Sybickiej.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Tanew i Czarni płyną wartkim nurtem. Sokół strącony w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Tanew i Czarni płyną wartkim nurtem. Sokół strącony w Stalowej Woli
Jakub Stępak: Przespaliśmy pierwszą połowę
Stalowa Wola
Jakub Stępak: Przespaliśmy pierwszą połowę
Trzeci mecz Sokoła i trzeci zakończony remisem
Nisko
Trzeci mecz Sokoła i trzeci zakończony remisem
Unia Skierniewice czuła się w Stalowej Woli jak u siebie w domu
Stalowa Wola
Unia Skierniewice czuła się w Stalowej Woli jak u siebie w domu
Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie
Nisko
Retman pojedzie do Łętowni. Milenium zagra w Górnie
Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…
Radomyśl nad Sanem
Cichoń z Łęgu cztery, Cichoń z Zarzecza trzy…
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Nisko
Sokół Nisko przełożył mecz z Wisłokiem po śmierci Dawida Kaszuby
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
Stalowa Wola
Pogoń Leżajsk kolejnym rywalem Sanu Stalowa Wola w Pucharze Polski
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu