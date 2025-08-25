Pierwszy zawodowy tytuł Karola Filara w grze pojedynczej

Pochodzący z Rzeszowa zawodnik pierwsze lekcje tenisa pobierał w Miejskim Klubie Tenisowym w Stalowej Woli u trenera Włodzimierza Pikulskiego. A o tym, że cały czas czuje się związany ze Stalową Wolą i naszym klubem, mówił Karol Filar przed finałowym pojedynkiem mistrzostw Polski w Stalowej Woli.

– Czuję się tutaj jak w domu, bo przecież od najmłodszych lat trenowałem w Stalowej Woli. Nie skłamię, że jestem prawie wychowankiem klubu, którego uczył grać w tenisa trener Włodzimierz Pikulski. Grałem w barwach MKT Stalowa Wola w „drużynówce”. Znam tutaj wszystkie korty jak własną kieszeń - Widzę mnóstwo znajomych twarzy i z jednej strony to bardzo miłe, fajne uczucie, a z drugiej, czuję lekki dreszczyk emocji i dużą presję - mówił po jednym z pojedynków Karol Filar.

Na kortach nie było jednak tego widać. W Stalowej Woli przez cały turniej grał jak natchniony. W najważniejszym meczu, w finale pokonał Doriana Juszczaka ze Szczecina 2:6, 6:2, 6:1,

W niedzielę były zawodnik MKT Stalowa Wola zdobył pierwszy w swojej karierze tenisowej zawodowy tytuł, wygrywając turniej rangi ITF M15 Kraków Open z cyklu LOTTO PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski. W finale pokonał rozstawionego z numerem 3, Władysława Orłowa z Ukrainy 7:6, 6:4.

Karol Filar to także stały sparingpartner najlepszej obecnie zawodniczki MKT Stalowa Wola, Oliwii Sybickiej.