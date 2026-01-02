Pierwszy w Polsce Klub Radnych Konfederacji powstał w Stalowej Woli

Konferencję poprowadził Kamil Maciejak, radny Rady Miejskiej Stalowej Woli i prezes Oddziału Nowej Nadziei w Stalowej Woli, który przywitał zgromadzonych polityków, m.in. posłów Bartłomieja Pejo i Andrzeja Zapałowskiego oraz Michała Połuboczka i Bartosza Bocheńczaka.

Skład klubu i cele lokalne

W nowo powołanym klubie radnych znaleźli się: Andrzej Dorosz (który został jego przewodniczącym), Daniel Hausner oraz sam Kamil Maciejak.

Podczas prezentacji programu działania klubu, Andrzej Dorosz podkreślił, że celem jest nie tylko formalne zawiązanie klubu, ale przygotowanie własnej wizji działań samorządowych w Stalowej Woli. Jak mówił: - Przed sobą mamy podpisy na formularzu zgłoszeniowym, którego dokonamy dzisiaj (…) mamy program samorządowy dla miasta Stalowej Woli (…) Zespół ekspertów ze Stalowej Woli popracował i przygotował skorygowaną strategię rozwoju miasta na lata 2026–2029.

Dorosz wskazywał, że jednym z głównych wyzwań jest depupulacja miasta, którą chce się przeciwdziałać m.in. poprzez dyskusję o ewentualnym poszerzeniu granic Stalowej Woli. Kolejnymi elementami programu, według niego, są: przygotowanie miasta na przyszłe zagrożenia demograficzne, gospodarcze i finansowe, oraz budowa tzw. odporności - również w kontekście przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa.

Radny podkreślił też znaczenie równowagi finansowej miejskiej kasy, zauważając, że zadłużenie miasta jest wysokie i powinno zostać zredukowane do „bezpiecznego poziomu”. Dodatkowo wskazywali na potrzebę odbudowy szkolnictwa wyższego w mieście, lepsze zarządzanie strefą gospodarczą oraz optymalizację usług publicznych.

Stanowiska parlamentarzystów: od samorządności po program SAFE

Na konferencji głos zabrali również parlamentarzyści związani z Konfederacją.

Bartłomiej Pejo, poseł na Sejm RP i wiceprezes partii Nowa Nadzieja, podkreślił wagę samorządności oraz lokalnej inicjatywy: - Samorządność dla Konfederacji jest niezwykle istotna (…) jestem przekonany, że klub Konfederacji (…) będzie się powiększał”.

Pejo odniósł się także do programu SAFE - unijnego instrumentu wsparcia obronności państw członkowskich UE, który budzi kontrowersje w polskiej polityce. Konfederacja sprzeciwia się wejściu Polski w taki mechanizm finansowy, argumentując, że oznacza on dług i ograniczenie suwerenności państwa.

Poseł Andrzej Zapałowski podziękował radnym za inicjatywę i zaznaczył, że samorządność i sprawy lokalne mają istotne znaczenie, a jego zdaniem Polska powinna skoncentrować się na przyciąganiu Polaków z zagranicy.

Z kolei poseł Michał Połuboczek, wyraził dumę, że klub powstał właśnie w Stalowej Woli i zadeklarował parlamentarzystom wsparcie: - Panowie mają moje pełne wsparcie (…) Jeżeli coś trzeba będzie, to będę ich wspierał swoimi możliwościami interpelacji.

Połuboczek poruszył także temat obecności inwestycji państwowych w mieście i konieczności lobbowania o pieniądze dla lokalnych projektów.

Bartosz Bocheńczak podkreślił, że klub radnych Konfederacji w Stalowej Woli to szansa na zaoferowanie mieszkańcom alternatywy politycznej poza głównymi formacjami, takimi jak Prawo i Sprawiedliwość czy Platforma Obywatelska.

Na zakończenie konferencji przemawiał Kacper Szeląg, prezes Okręgu XXIII Nowej Nadziei, który zaznaczył, że obecność Konfederacji w samorządach udowadnia, że ugrupowanie funkcjonuje także na lokalnym szczeblu, nie tylko w parlamencie.

Co dalej? Rezonans lokalny i polityczny

Powstanie pierwszego w Polsce klubu radnych Konfederacji w Stalowej Woli to krok, który jego uczestnicy oceniają jako ważny sygnał dla lokalnej polityki - zarówno w kontekście bieżących spraw miejskich, jak i szerszej debaty o roli ugrupowania w samorządach.

Radni zapowiedzieli, że będą prezentować swoje pomysły i postulaty w lokalnych dokumentach strategicznych oraz dążyć do ich realizacji w kolejnych miesiącach.

- Otwieramy oddział konfederacji w powiecie stalowowolskim i zachęcam wszystkich do udziału i jeżeli mieszkańcy mają jakieś problemy, to wkrótce otworzymy biuro w Stalowej Woli, ogłosimy to na naszych mediach społecznościowych. Bardzo możliwe, że też będzie konferencja, także będzie można porozmawiać z radnymi w określonych terminach w miesiącu twarzą w twarz - mówił Kamil Maciejak.