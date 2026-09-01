Pierwszy dzwonek w Stalowej Woli. Ponad 9 tysięcy uczniów rozpoczyna nowy rok

Blisko 4,8 tysiąca uczniów w miejskich szkołach

W szkołach prowadzonych przez Miasto Stalowa Wola naukę rozpoczyna łącznie 4774 uczniów. Po raz pierwszy w ławkach szkół podstawowych zasiądzie 425 pierwszoklasistów, natomiast w klasach pierwszych Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego uczyć się będzie 228 młodych ludzi.

Nowy rok rozpoczyna także 1321 wychowanków miejskich przedszkoli. W placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto zatrudnionych będzie 807 nauczycieli. Jak informuje magistrat, na ten moment obsada została zapewniona, choć nadal poszukiwani są nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotów ścisłych.

Angielski od przedszkola i tygodnie projektowe

Rok szkolny 2026/2027 przynosi w miejskich placówkach wiele nowych inicjatyw edukacyjnych i wychowawczych. Wszystkie publiczne przedszkola w Stalowej Woli przystępują do projektu dwujęzyczności. W grupach dzieci cztero- i pięcioletnich stopniowo wprowadzana będzie edukacja oparta na naprzemiennym używaniu języka polskiego i angielskiego.

Kontynuowane będą programy profilaktyczne „Luba czuje” oraz „Archipelag Skarbów”. Liczne szkoły planują również działania związane z mobilnością uczniów i nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

W związku z reformą „Kompas Jutra” w szkołach wdrażana będzie nauka w ramach tzw. tygodni projektowych. Ma ona rozwijać u uczniów umiejętność interdyscyplinarnego myślenia i łączenia wiedzy z różnych dziedzin.

Miasto będzie również kontynuować program „Orientuj się”, którego celem jest wzmocnienie doradztwa zawodowego oraz tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery. Większy nacisk położony zostanie także na kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich oraz edukację dla bezpieczeństwa. Szkoły mają być doposażane, a w placówkach powstaną profesjonalne klasopracownie.

Wakacje pod znakiem remontów

Podczas gdy uczniowie odpoczywali, w szkołach i przedszkolach trwały remonty, naprawy oraz przeglądy. Dyrektorzy przeprowadzili również niezbędne kontrole z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wśród największych miejskich inwestycji oświatowych znalazły się budowa hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 oraz modernizacja zaplecza sportowego przy boiskach Orlik obok PSP nr 12.

W PSP nr 1 wyremontowano dwie sale lekcyjne i bibliotekę oraz wycyklinowano parkiet. W PSP nr 12 wymieniono piony instalacji sanitarnych, w PSP nr 7 naprawiono pokrycie dachowe nad szatniami i łącznikiem przy sali gimnastycznej, a w budynku PSP nr 11 i SLO uzupełniono ubytki w elewacji.

Zmiany zaszły również w przedszkolach. W Przedszkolu nr 5 wymieniono parkiety w dwóch salach i zamontowano zlew gospodarczy, natomiast w Przedszkolu nr 15 pojawiła się nowa, bezpieczna nawierzchnia placu zabaw. W Przedszkolu nr 6 wymieniono oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wykonano prace malarskie. Malowano również pomieszczenia Przedszkola nr 11, a w Przedszkolu nr 1 naprawiono piaskownicę.

Zakres prac obejmował ponadto montaż drabiny wyłazowej na dach sali sportowej PSP nr 2 oraz wymianę zaworów automatyki instalacji solarnych w IŻM.

Ponad 4,2 tysiąca uczniów w szkołach powiatowych

W szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski naukę rozpoczyna 4267 uczniów. W klasach pierwszych będzie ich 1139. Zatrudnionych zostanie 538 nauczycieli, a wszystkie etaty nauczycielskie zostały obsadzone.

Od września nie uruchomiono nowych kierunków kształcenia ani nie wprowadzono istotnych zmian organizacyjnych.

W czasie wakacji w budynku Zespołu Szkół nr 3 zmodernizowano kotłownię. W CEZ, CKZiU, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 6 Specjalnych oraz I Liceum Ogólnokształcącym zamontowano i uruchomiono układy kompensacji mocy biernej. W I LO wycyklinowano także parkiety w trzech salach lekcyjnych.

Technika czekają na uczniów

Jednym z największych problemów, z jakimi mierzą się szkoły prowadzone przez powiat, jest spadające zainteresowanie kształceniem technicznym i branżowym. Tymczasem lokalni pracodawcy nadal poszukują osób posiadających konkretne kwalifikacje zawodowe.

– Jednym z największych wyzwań w edukacji na najbliższe lata będzie przekonanie młodzieży oraz jej rodziców do wybierania nauki w szkołach technicznych. Na naszym lokalnym rynku pracy istnieje ogromne zapotrzebowanie na ludzi z wykształceniem technicznym. Czekają na nich dobrze płatne miejsca pracy, tymczasem odnotowujemy dużą tendencję spadkową w naborze do techników i szkół branżowych – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Jako przykład podaje zapotrzebowanie stalowowolskich przedsiębiorstw na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie. Powiat próbował utworzyć oddział kształcący młodzież w tym zawodzie, jednak nabór zakończył się niepowodzeniem.

– Nie było zainteresowania wśród młodzieży, mimo że mówimy o klasie, która w przyszłości dałaby absolwentom pewną i dobrze płatną pracę. Większość wybiera kształcenie ogólnokształcące w liceach. Tymczasem nie każdemu pozwoli to w przyszłości dobrze odnaleźć się na rynku pracy – podkreśla starosta.

Jak zaznacza, odwrót młodzieży od szkół technicznych staje się problemem nie tylko dla pracodawców i samorządów, ale w dalszej perspektywie również dla samych młodych ludzi.

Za każdą z przedstawionych liczb stoi dziś konkretny uczeń – z nowym plecakiem, planem lekcji, tremą albo ciekawością tego, co przyniosą najbliższe miesiące. Pierwszy dzwonek otwiera kolejny rozdział. Przed uczniami czas nauki, rozwijania pasji, nowych znajomości i decyzji, które mogą wpłynąć na ich przyszłość.