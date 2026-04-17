Stalowa Wola 17 kwietnia 2026

Wojsko z bliska przez dwa dni

Pierwszy dzień Wojskowych Targów Służby i Pracy w Stalowej Woli przyciągnął wielu mieszkańców regionu oraz osoby zainteresowane tematyką wojskową i możliwością podjęcia służby. Wydarzenie, które odbywa się na terenie obiektów Sport i Rekreacja, od samego rana tętniło życiem, oferując odwiedzającym różnorodny program.

REKLAMA
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje nowoczesnego sprzętu wojskowego. Zwiedzający mieli okazję z bliska zobaczyć pojazdy wykorzystywane przez współczesne siły zbrojne, a także porozmawiać z żołnierzami, którzy chętnie odpowiadali na pytania i dzielili się swoją wiedzą.

- Wojskowe Targi Służby i Pracy to wydarzenie, które w sposób szczególny łączy służbę dla bezpieczeństwa państwa oraz świadome budowanie swojej drogi zawodowej. Przez dwa dni można zobaczyć, czym tak naprawdę dysponuje współczesne Wojsko Polskie i jakie otwiera możliwości - mówiła wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. 

Uczestnicy mogli także wziąć udział w warsztatach z zakresu medycyny pola walki, poznając podstawowe zasady udzielania pomocy w warunkach bojowych. Całość uzupełniały występy artystyczne, które wprowadzały bardziej przystępną i otwartą atmosferę wydarzenia.

Targi pełnią jednak nie tylko funkcję pokazową. Na miejscu obecni są przedstawiciele jednostek wojskowych oraz Wojskowych Centrów Rekrutacji, którzy udzielają szczegółowych informacji na temat różnych form służby. Dla wielu odwiedzających była to okazja do zapoznania się z możliwościami kariery oraz zadania pytań dotyczących rekrutacji.

- Sprzęty, które możemy zobaczyć na zewnątrz, nawet najbardziej imponujące wyposażenie żołnierza: czołgi, Kraby, Borsuki, nowoczesne uzbrojenie, to wszystko jest ważne. Jednak idea tych targów i tego, co tutaj się dzieje, tak naprawdę zawarta jest w waszych sercach, szczególnie młodych ludzi, którzy są tutaj obecni. Bo wojsko, obronność kształtują się od serca, od patriotyzmu, od charakteru, od codziennej postawy, która sprawia, że macie odwagę, chęć i determinację, żeby służyć drugiemu człowiekowi, żeby służyć naszej Ojczyźnie - mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyła się także wojskowa grochówka, która stanowi nieodłączny element tego typu wydarzeń.

Wojskowe Targi Służby i Pracy potrwają jeszcze do soboty, dlatego osoby, które nie miały okazji uczestniczyć w pierwszym dniu, wciąż mogą odwiedzić wydarzenie i zapoznać się z przygotowaną ofertą.

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

