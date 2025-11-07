Miesięcznik
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

W piątek, 7 listopada, w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Wydarzenie połączono z obchodami 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nadając mu wyjątkowo podniosły charakter.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Ceremonia rozpoczęła się przy pomniku patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki. To właśnie tam uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, deklarując wierność ideałom patriotyzmu, honoru i służby Ojczyźnie. Następnie uczestnicy przenieśli się do auli, gdzie przygotowano część artystyczną, w której nie zabrakło odniesień do historii oraz wartości wpisanych w etos szkoły.

Wśród wyróżnionych znalazł się Michał Kosior, uczeń ZS nr 2, który podczas uroczystości otrzymał odznakę „Godny Patrona”.

- Uczestniczę z chęcią w takich uroczystościach, czy to w poczcie sztandarowym, czy pod pomnikiem naszej szkoły. Od dziecka moja pasja wiąże się z wojskiem i jak mam spełniać marzenia, to chcę robić to od najmłodszych lat. W tym roku kończę szkołę i swoją przyszłość już na poważnie wiążę z wojskiem - mówił Michał Kosior.

O wojskowej pasji i wyborze szkoły opowiedziała również Martyna Małysa, dowódca uroczystości.

- Byłam od dawna zainteresowana wojskiem, dlatego trafiłam do tej szkoły i po trzech latach nauki jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Poza przedmiotami klasycznymi, mamy zajęcia z musztry wojskowej, jeździmy na różne obozy, gdzie uczymy się wojskowych zasad. Swoją przyszłość wiążę z wojskiem. Myślałam nad studiami lotniczymi lub nad Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu - mówiła Martyna Małysa.

Dyrektor szkoły, Jacek Bożek, podkreślił znaczenie takich wydarzeń w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

- Tradycją naszej szkoły jest to, że w okolicach dnia 11 listopada, staramy się zorganizować najpierw ślubowanie uczniów klas pierwszych. Natomiast przyrzeczenie klas mundurowych odbędzie się już tradycyjnie na rynku w Rozwadowie podczas miejskich uroczystości. W naszej szkole młodzież bardzo poważnie podchodzi do patriotyzmu. Od początku staramy się wpoić im te wszystkie wartości związane z patriotyzmem, z naszym patronem Tadeuszem Kościuszką i młodzież bardzo chętnie uczestniczy w takich zajęciach - mówił dyrektor.

Uroczystość w Zespole Szkół nr 2 była nie tylko ważnym momentem dla pierwszoklasistów, ale także pięknym wyrazem szacunku dla historii i tych, którzy o wolną Polskę walczyli.

