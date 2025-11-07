Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

Ceremonia rozpoczęła się przy pomniku patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki. To właśnie tam uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, deklarując wierność ideałom patriotyzmu, honoru i służby Ojczyźnie. Następnie uczestnicy przenieśli się do auli, gdzie przygotowano część artystyczną, w której nie zabrakło odniesień do historii oraz wartości wpisanych w etos szkoły.

Wśród wyróżnionych znalazł się Michał Kosior, uczeń ZS nr 2, który podczas uroczystości otrzymał odznakę „Godny Patrona”.

- Uczestniczę z chęcią w takich uroczystościach, czy to w poczcie sztandarowym, czy pod pomnikiem naszej szkoły. Od dziecka moja pasja wiąże się z wojskiem i jak mam spełniać marzenia, to chcę robić to od najmłodszych lat. W tym roku kończę szkołę i swoją przyszłość już na poważnie wiążę z wojskiem - mówił Michał Kosior.

O wojskowej pasji i wyborze szkoły opowiedziała również Martyna Małysa, dowódca uroczystości.

- Byłam od dawna zainteresowana wojskiem, dlatego trafiłam do tej szkoły i po trzech latach nauki jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Poza przedmiotami klasycznymi, mamy zajęcia z musztry wojskowej, jeździmy na różne obozy, gdzie uczymy się wojskowych zasad. Swoją przyszłość wiążę z wojskiem. Myślałam nad studiami lotniczymi lub nad Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu - mówiła Martyna Małysa.

Dyrektor szkoły, Jacek Bożek, podkreślił znaczenie takich wydarzeń w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży.

- Tradycją naszej szkoły jest to, że w okolicach dnia 11 listopada, staramy się zorganizować najpierw ślubowanie uczniów klas pierwszych. Natomiast przyrzeczenie klas mundurowych odbędzie się już tradycyjnie na rynku w Rozwadowie podczas miejskich uroczystości. W naszej szkole młodzież bardzo poważnie podchodzi do patriotyzmu. Od początku staramy się wpoić im te wszystkie wartości związane z patriotyzmem, z naszym patronem Tadeuszem Kościuszką i młodzież bardzo chętnie uczestniczy w takich zajęciach - mówił dyrektor.

Uroczystość w Zespole Szkół nr 2 była nie tylko ważnym momentem dla pierwszoklasistów, ale także pięknym wyrazem szacunku dla historii i tych, którzy o wolną Polskę walczyli.