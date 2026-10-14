Pierwszoklasiści oficjalnie w szkolnej rodzinie. Wyjątkowe pasowanie w stalowowolskiej „Dziewiątce”

Pokazali, czego już się nauczyli

Uroczystość rozpoczęła się od występu artystycznego przygotowanego przez pierwszoklasistów. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności przed nauczycielami, rodzicami oraz pozostałymi uczestnikami wydarzenia. Był to ich pierwszy tak ważny występ w murach szkoły, a jednocześnie okazja, by pokazać, jak wiele zdążyli się już nauczyć.

Następnie wprowadzono poczet sztandarowy szkoły, a wszyscy zgromadzeni wspólnie odśpiewali hymn Polski. Dyrektor placówki zwróciła uwagę na to, jak pięknie najmłodsi uczniowie znają „Mazurek Dąbrowskiego”, i pogratulowała im przygotowania do tego ważnego dnia.

Przekroczyli próg szkoły

Kolejnym symbolicznym momentem było przekroczenie przez dzieci progu szkoły. W ten sposób pierwszoklasiści oficjalnie wkroczyli do szkolnej społeczności, w której spędzą kolejne lata.

Następnie złożyli uroczyste ślubowanie, obiecując, że będą dobrymi uczniami i godnie reprezentować swoją szkołę. Swoją obietnicę przypieczętowali w wyjątkowy sposób – każde z dzieci pozostawiło pod tekstem ślubowania odcisk palca.

Dyrektor szkoły powitała ich w gronie uczniów i życzyła, aby czas spędzony w „Dziewiątce” był dla nich okazją do zdobywania wiedzy, odkrywania zainteresowań, nawiązywania przyjaźni i przeżywania wielu pięknych chwil.

Wstęga, która poczeka na nich osiem lat

Jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości była tradycja charakterystyczna dla Szkoły Podstawowej nr 9. Pierwszoklasiści otrzymali do rąk długą wstęgę, na której zapisano ich imiona i nazwiska. Trzymając ją, dzieci utworzyły wspólny krąg – symbol przynależności do jednej klasy i szkolnej wspólnoty.

Po uroczystości wstęga zostaje schowana na osiem lat. Powróci podczas zakończenia nauki w szkole podstawowej. Wtedy zostanie rozcięta, a każdy z absolwentów otrzyma na pamiątkę swój fragment z imieniem i nazwiskiem.

To piękna klamra spinająca początek i koniec szkolnej drogi – od pierwszego, nieco nieśmiałego przekroczenia progu szkoły aż po pożegnanie z nią po ósmej klasie.

Ważny dzień mimo szczególnych środków bezpieczeństwa

Tegoroczne pasowanie odbywało się w szczególnym czasie. Po ostatnich niepokojących wydarzeniach w kraju oraz rozpowszechnianych w internecie groźbach w szkołach zaostrzono zasady bezpieczeństwa. Wejścia do placówek są kontrolowane, a w ich rejonie pojawiają się policyjne patrole. W części kraju czasowo odwoływano zajęcia lub szkolne wyjazdy.

Wzmożone środki ostrożności nie przeszkodziły jednak w przeprowadzeniu uroczystości w stalowowolskiej „Dziewiątce”. Najważniejsze tego dnia pozostały dzieci, ich pierwszy wielki szkolny sukces oraz duma towarzyszących im rodziców i nauczycieli.

Święto nauczycieli i pracowników szkoły

Pasowanie połączono z obchodami przypadającego 14 października Dnia Edukacji Narodowej, nazywanego również Dniem Nauczyciela. Pierwszoklasiści przygotowali z tej okazji piosenkę dla swoich pedagogów.

Druga część spotkania była okazją do podziękowania nauczycielom, pracownikom administracji oraz obsługi za ich codzienną pracę, zaangażowanie i troskę o uczniów.

Nagrodę Prezydenta Miasta Stalowej Woli otrzymała Agnieszka Słapczyńska-Stefaniak.

Nagrodami dyrektora szkoły za osiągnięcia w pracy zawodowej wyróżnieni zostali nauczyciele: Jolanta Adamska, Katarzyna Bałdos, Adam Bednarczyk, Aneta Biszczak, Wiesława Brzostek, Wiesława Dubiel, Anna Furtak, Izabela Idec, Anna Kawalec, Krystyna Lesiczka, Rafał Łach, Małgorzata Turek oraz Barbara Tyrała-Klimczak.

Nagrody za sumienne i rzetelne wykonywanie codziennych obowiązków otrzymali również pracownicy administracji i obsługi: Ewa Surowaniec, Angelika Lewandowska, Monika Kaczmarek, Aneta Miszta, Lucyna Okoń, Renata Sokołowska, Ryszard Stręciwilk oraz Piotr Szkółka.

Uroczystość połączyła dwa ważne wydarzenia: początek szkolnej drogi najmłodszych uczniów oraz święto osób, które każdego dnia pomagają im tę drogę przejś