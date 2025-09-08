Miesięcznik
Pierwsze zwycięstwo Sparty, pierwsza porażka Pogoni

Nie ma już w stalowowolskiej „okręgówce” drużyn niepokonanych. Po raz pierwszy w tym sezonie gorycz porażki zasmakowali piłkarze Pogoni Leżajsk. Pierwsze zwycięstwo odniosła Sparta Jeżowe.

W szlagierze 6. kolejki, w spotkaniu Sokoła Kamień z Pogonią Leżajsk, a więć drużyn, które stawiają sobie w tym sezonie najwyższe cele, gospodarze już do przerwy „załatwili” sprawę. Po zmianie stron nieco luźniej zrobiło się na boisku. Czerwone kartki zobaczyli: Sebastian Sobolewski z Pogoni (55. minuta) i Krzysztof Weres (60. minuta), a w samej końcówce spotkania dołączył do nich Rafał Drożdżal, obrońca Pogoni.Niespodzianka w Brzyskiej Woli. Rezerwy Stali Stalowa Wola nie znalazły sposobu na pokonanie outsidera. Mecz Czarnych Lipa z LZS Zdziary został przełożony na inny termin.

6. kolejka

STAL NOWA DĘBA – SIARKA II TARNOBRZEG 3:1 (1:0) Stypa (2), Bożek (59), Czyrny (72) – Wódz (87)

JEZIORAK CHWAŁOWICE - UNIA NOWA SARZYNA 2:6 (2:3) Mateusz Kurkiewicz (3), Wydra (45+2) – Wilkos (2, 74), Hanejko (22, 45), Kostyra (65)

SŁOWIANIN GRĘBÓW - OLIMPIA PYSZNICA 2:2 (1:0) Nieradka (11, 90-karny) – Mścisz (70), A.Golik (86)

SAN KŁYŻÓW - SPARTA JEŻOWE 1:5 (1:2) Siuta (33) - Wojtanowicz (55, 82), Gnacek (19), Szewczyk (44-karny), Piela (62)

SOKÓŁ KAMIEŃ - POGOŃ LEŻAJSK 2:0 (2:0) Stępak (22), Kvaterniuk (45+1)

LKS BRZYSKA WOLA - STAL II STALOWA WOLA 0:0

CZARNI LIPA - LZS ZDZIARY - mecz odwołany

pauzowała TANEW WÓLKA TANEWSKA

Tabela za www.regiowyniki.pl

